Vučić iz Davosa o Hrvatskoj: 'Podcijenili smo ih. Danas nismo glupi kao prije 30 godina’
Zloslutna poruka Trumpa uzdrmala svijet, pljušte reakcije: 'Nitko ne zna misli li na carine ili nešto puno gore'
Komentari
ZAPRIJETIO ARMAGEDONOM

Trump: Ako mi se išta dogodi, ova zemlja bit će izbrisana s lica zemlje!

Le président Donald Trump donne une conférence de presse à la Maison Blanche pour son premier anniversaire en tant que président pour son deuxième mandat
Photo Press Service / BESTIMAGE/
Autor
Antonio Mandir
21.01.2026.
u 11:48

„Cijela će zemlja biti dignuta u zrak“, rekao je za američku televiziju NewsNation

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu Armagedonom!

„Cijela će zemlja biti dignuta u zrak“, rekao je za američku televiziju NewsNation. Ako mu se išta dogodi, Iran će biti „izbrisani s lica zemlje“, dodao je američki predsjednik. Odgovarao je na pitanje o izvješćima da mu je iransko vodstvo uputilo prijetnju smrću.

Prema aktivistima, u nedavnim masovnim prosvjedima u Iranu ubijeno je više od 4200 prosvjednika. Vlada za nasilje krivi "terorističke elemente", kao i svoje zaklete neprijatelje, SAD i Izrael.

Nakon Trumpovih prijetnji i osobnih napada iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, raste zabrinutost zbog vojne eskalacije u regiji. Američki predsjednik nedavno je pozvao na promjenu vlasti u Iranu. Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je da bi svaka agresija protiv Hamneija bila ravna punom ratu protiv iranske nacije. 

Komentara 9

Pogledaj Sve
TO
tobija
12:42 21.01.2026.

Grenland je farsa, Iran bi mogao biti Armagedon, majka svih bitaka i onoga što nakon toga slijedi.

PO
Potez
14:10 21.01.2026.

šta je najgore to oni izvedu za par dana sa desetak b52 naoružanih sa svali 12 teskih nuklearnih projektila sa svaki po 20 bojevih glava...b2 niti ne treba upotrebiti

Avatar moreplovac
moreplovac
14:58 21.01.2026.

Opet sam sebe precjenjuje.

