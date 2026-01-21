Trump: Ako mi se išta dogodi, ova zemlja bit će izbrisana s lica zemlje!

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu Armagedonom!

„Cijela će zemlja biti dignuta u zrak“, rekao je za američku televiziju NewsNation. Ako mu se išta dogodi, Iran će biti „izbrisani s lica zemlje“, dodao je američki predsjednik. Odgovarao je na pitanje o izvješćima da mu je iransko vodstvo uputilo prijetnju smrću.

Prema aktivistima, u nedavnim masovnim prosvjedima u Iranu ubijeno je više od 4200 prosvjednika. Vlada za nasilje krivi "terorističke elemente", kao i svoje zaklete neprijatelje, SAD i Izrael.

Nakon Trumpovih prijetnji i osobnih napada iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, raste zabrinutost zbog vojne eskalacije u regiji. Američki predsjednik nedavno je pozvao na promjenu vlasti u Iranu. Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je da bi svaka agresija protiv Hamneija bila ravna punom ratu protiv iranske nacije.