Trump održao govor
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
ANALIZA DAVOSA

Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine

Autor
Denis Romac
21.01.2026.
u 18:38

I kada je stigao trenutak obračuna, ključni europski akteri – predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, francuski predsjednik Macron i njemački kancelar Merz – više nisu bili u Davosu!

Američki predsjednik Donald Trump želi i mora dobiti Grenland, ali to neće učiniti silom. Baš kao što je to i sam podvukao, to je najvažnije od svega što je Trump danas rekao u svom dugoočekivanom govoru u Davosu, a govorio je, kao i obično, puno, nepovezano i kaotično. U mješavini megalomanije, patološke narcisoidnosti i teorija zavjere, uz uobičajene napade na Europu, Britaniju i Kanadu, Trump se u jednom trenutku posvetio Grenlandu, objasnivši da Sjedinjene Države Grenland moraju dobiti zbog strateške uloge koju će taj "komad leda" imati u budućem svjetskom miru ili ratu za sigurnost SAD-a. "To je sitnica u odnosu na sve što smo dosad dali NATO-u i Europljanima", poručio je Trump naglašavajući da odmah želi započeti pregovore o "preuzimanju" Grenlanda, no u Davosu u tom trenutku nije bilo nikog s kim bi pregovarao o Grenlandu, s obzirom na to da čelnika Danske i Grenlanda nije bilo u Davosu.

Ključne riječi
Europa SAD Davos Grenland Donald Trump

Komentara 10

Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
18:53 21.01.2026.

Sada ne treba sila, ali kada u Danskoj na vlast dođu islamisti, onda će morati Grenland uzeti silom. Zato je puno bolje što prije riješiti stvar mirnim putem i prijateljski. To je i u interesu Europe, Danske, a i samog Grenlanda.

Avatar Žac Dubrava
Žac Dubrava
18:55 21.01.2026.

Rekao im da neće silom, a mogao bi za 1 min. Oni mu u znak zahvalnosti trgovinsku neku bazuku pripremaju. Nije problem u njemu već u njima. EU vode lefttardi, zabranitelji, diktatori, teške kukavice... što bježe. I danas se vidjelo tko i što su.

ZU
Zuko
18:54 21.01.2026.

Europska unija je njonjava Trump im pokušava objasniti ako ne budu kao Amerika postati će nebitna što već i je kina pa i indija prestižu Europu Kinezi i Ameri pa i indija imaju svemirske programe Europa kasni u svemu i to sve zbog birokracije.

