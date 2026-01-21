Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine

Američki predsjednik Donald Trump želi i mora dobiti Grenland, ali to neće učiniti silom. Baš kao što je to i sam podvukao, to je najvažnije od svega što je Trump danas rekao u svom dugoočekivanom govoru u Davosu, a govorio je, kao i obično, puno, nepovezano i kaotično. U mješavini megalomanije, patološke narcisoidnosti i teorija zavjere, uz uobičajene napade na Europu, Britaniju i Kanadu, Trump se u jednom trenutku posvetio Grenlandu, objasnivši da Sjedinjene Države Grenland moraju dobiti zbog strateške uloge koju će taj "komad leda" imati u budućem svjetskom miru ili ratu za sigurnost SAD-a. "To je sitnica u odnosu na sve što smo dosad dali NATO-u i Europljanima", poručio je Trump naglašavajući da odmah želi započeti pregovore o "preuzimanju" Grenlanda, no u Davosu u tom trenutku nije bilo nikog s kim bi pregovarao o Grenlandu, s obzirom na to da čelnika Danske i Grenlanda nije bilo u Davosu.