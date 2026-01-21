Slavni nogometaš i supruga optuženi su za trgovinu ljudima, nalaze se pod policijskom istragom

Branič francuske nogometne reprezentacije Lucas Hernandez i njegova partnerica optuženi su za trgovinu ljudima, ilegalno zapošljavanje, te iskorištavanje kolumbijske obitelji. Tužiteljstvo u Versaillesu navodi kako je peteročlana kolumbijska obitelj bila zaposlena bez legalnog statusa između rujna 2024. i studenog 2025. Kolumbijci, koji su obavljali poslove čuvanja djece i zaštitara, nisu imali slobodne dane, a ponekad su radili i do 82 sata tjedno.

U izjavi poslanoj Reutersu, branič Paris St. Germaina i francuske reprezentacije i njegova partnerica Victoria Triay odbacili su optužbe.

"Otvorili smo svoj dom i svoje živote ljudima koji su se predstavljali kao prijatelji, koji su tražili našu ljubaznost i prema kojima smo osjećali iskrenu naklonost," rekli su.

Par navodi kako su bili manipulirani emocionalnim pričama i lažnim uvjeravanjima te da nikada nisu djelovali s prezirom prema zakonu.

"Ponašali smo se kao ljudska bića i bolno smo naučili da se suosjećanje može iskoristiti," rekli su.

Hernandez je od srpnja 2023. član pariškog kluba, a igrao je i za Bayern, te Atletico Madrid. Za francusku vrstu je upisao 40 nastupa.