VIDEO Šokantan ispad političara u parlamentu digao buru: 'Gospodine predsjedniče, odj****e!'

Danski zastupnik u Europskom parlamentu Anders Vistisen izazvao je veliku buru i postao viralna zvijezda nakon što je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu tijekom debate o Grenlandu uputio izravnu i vulgarno formuliranu poruku: "Gospodine predsjedniče, odjebite". Incident se dogodio 13. siječnja na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu, u sklopu rasprave o Trumpovoj kampanji za preuzimanje kontrole nad Grenlandom, autonomnim teritorijem Kraljevine Danske. Vistisen (38), član desničarske Danske narodne stranke (Dansk Folkeparti), obratio se Trumpu izravno na engleskom: "Dragi predsjedniče Trump, slušajte vrlo pažljivo. Grenland je dio danskog kraljevstva već 800 godina. To je integrirani dio naše zemlje. Nije na prodaju."

Zatim je prešao na danski i završio gromoglasno: "Dozvolite mi da ovo kažem riječima koje biste možda razumjeli: Gospodine predsjedniče, odjebite!" Nakon te rečenice Vistisen je napustio govornicu, a potpredsjednik Europskog parlamenta Nicolae Ștefănuță odmah se oglasio i ukorio ga zbog nedopuštenog jezika, javlja New York Post.

"Ako je prijevod bio točan, izraz koji ste upotrijebili nije dopušten u ovoj kući i bit će posljedica za poruku koju ste upotrijebili. To nije u redu u ovoj kući demokracije", izjavio je Ștefănuță, na što je uslijedio pljesak većine zastupnika. Dodao je da, bez obzira na mišljenje o Trumpu, takav jezik nije prihvatljiv u parlamentu.

Vistisen služi svoj treći mandat u Europskom parlamentu, gdje je član Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova te Izaslanstva za odnose s Iranom. Njegov ispad, koji je brzo postao viralan na društvenim mrežama i u medijima, dolazi u trenutku kada Trump intenzivno pojačava pritisak na Dansku i Grenland.

Snimka govora proširila se diljem svijeta, izazivajući podijeljene reakcije. Mnogi hvale Vistisena zbog izravne obrane danskog suvereniteta i hrabrosti da kaže ono što mnogi misle, dok drugi kritiziraju neprimjeren jezik u formalnoj instituciji poput Europskog parlamenta.