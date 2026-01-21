Naši Portali
Trump odustao od uvođenja novih carina europskim državama: 'Imao sam produktivan sastanak'
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
FOTO Kakva scena u Beogradu: Srpska zastava i hrvatski šal zajedno slave golove Hrvatske

Beograd: Utakmica 3. kola druge faze EURA vaterpolista Hrvatska - Italija
Foto: Dusan Milenkovic
Autor
Karlo Koret
21.01.2026.
u 19:32

Iako poraz boli, veseli prizor iz prve četvrtine utakmice. Tada je Marko Žuvela zabio pogodak za 3:3, a kamera HTV2 pokazala dvojicu starijih navijača kako na tribini slave pogodak Hrvatske za izjednačenje

Hrvatska vaterpolska reprezentacija izgubila je od Italije u zadnjem kolu skupine F na Europskom vaterpolskom prvenstvu u Beogradu. Barakude su poražene s 13:10 i tako ostale bez plasmana u polufinale kontinentalne smotre. Hrvatska će tako sutra igrati protiv Španjolske u utakmici za peto mjesto.

Iako poraz boli, veseli prizor iz prve četvrtine utakmice. Tada je Marko Žuvela zabio pogodak za 3:3, a kamera HTV2 pokazala dvojicu starijih navijača kako na tribini slave pogodak Hrvatske za izjednačenje. Jedan od gospode oko vrata imao je hrvatski šal dok je drugi bio ogrnut srpskom zastavom.

Foto: screenshot/HTV2

Hrvatska je tako na drugom velikom natjecanju zaredom ostala bez polufinala, nakon što je prošlogodišnje Svjetsko prvenstvo završila na petom mjestu. 

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj

Talijani će u petak od 20:30 igrati u polufinalu Europskog prvenstva protiv domaćina natjecanja - Srbije.
Ključne riječi
EP vaterpolo 2026. talijanska vaterpolska reprezentacija Hrvatska vaterpolska reprezentacija

Avatar tuđinskekratkenoge
tuđinskekratkenoge
20:00 21.01.2026.

Što se babi snilo to je babi bilo!

ZA
!zagreb!
21:32 21.01.2026.

Šta je propaganda. Prolazi i ono što je nemoguće.

SK
skupiduša
21:17 21.01.2026.

U sportu i kulturi, ljudi se većinom ponašaju normalno i fer. Po njima, ne bi bilo svađe. Svađu prave samo političari i primitivni koji love u mutnom i na taj način dobivaju političke poene, a to je jasno.

