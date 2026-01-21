FOTO Kakva scena u Beogradu: Srpska zastava i hrvatski šal zajedno slave golove Hrvatske

Hrvatska vaterpolska reprezentacija izgubila je od Italije u zadnjem kolu skupine F na Europskom vaterpolskom prvenstvu u Beogradu. Barakude su poražene s 13:10 i tako ostale bez plasmana u polufinale kontinentalne smotre. Hrvatska će tako sutra igrati protiv Španjolske u utakmici za peto mjesto.

Iako poraz boli, veseli prizor iz prve četvrtine utakmice. Tada je Marko Žuvela zabio pogodak za 3:3, a kamera HTV2 pokazala dvojicu starijih navijača kako na tribini slave pogodak Hrvatske za izjednačenje. Jedan od gospode oko vrata imao je hrvatski šal dok je drugi bio ogrnut srpskom zastavom.

Foto: screenshot/HTV2

Hrvatska je tako na drugom velikom natjecanju zaredom ostala bez polufinala, nakon što je prošlogodišnje Svjetsko prvenstvo završila na petom mjestu.

Talijani će u petak od 20:30 igrati u polufinalu Europskog prvenstva protiv domaćina natjecanja - Srbije.