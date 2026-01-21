Naši Portali
UŽIVO
Trump odustao od uvođenja novih carina europskim državama: 'Imao sam produktivan sastanak'
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
NIŠTA OD POLUFINALA

Evo što srpski mediji pišu nakon poraza Hrvatske u Beogradu: "Hrvati su nam 'utekli' s crte"

Beograd: Europsko vaterpolo prvenstvo za muškarce 2026., Hrvatska - Rumunjska
Foto: Dusan Milenkovic
1/6
VL
Autor
Marko Pavić
21.01.2026.
u 19:58

"Srbija saznala suparnika u polufinalu EP-a: Hrvati nam „utekli s crte“, Talijani ih šokirali i poslali kući! Srbija je doznala svog suparnika u polufinalu Europskog prvenstva u vaterpolu", navodi Telegraf

Hrvatski vaterpolisti neće igrati u polufinalu Europskog prvenstva u Beograd nakon što su u ključnom dvoboju izgubili od Italije s 13:10. Da smo pobijedili igrali bismo u petak protiv Srbije. Evo što srbijanski mediji pišu nakon utakmice.

"Vaterpolisti Italije pobijedili su Hrvatsku s 13:10 (3:3, 2:0, 2:4, 6:3) i plasirali se u polufinale Europskog prvenstva u Beogradu. Tako neće biti ništa od srpsko-hrvatskog ogleda u borbi za finale, već će suparnik domaćoj reprezentaciji biti vrlo mlada momčad izbornika Alessandra Campagne", piše Kurir.

"Hrvatska potonula u bazenu Beogradske arene: Italija ide na Srbiju u polufinalu Europskog prvenstva", navodi Mondo.

"Srbija će protiv Italije igrati u polufinalu Europskog prvenstva! U izravnom dvoboju za drugo mjesto skupine F, Azzurri su nakon dramatične utakmice svladali Hrvatsku s 13:10 (3:3, 2:0, 2:4, 6:3) i izbacili je iz borbe za medalje u Beogradu", piše Blic.

"Srbija saznala suparnika u polufinalu EP-a: Hrvati nam „utekli s crte“, Talijani ih šokirali i poslali kući! Srbija je doznala svog suparnika u polufinalu Europskog prvenstva u vaterpolu. Iako su mnogi očekivali ogled naše reprezentacije s Hrvatskom, Talijani su šokirali Barakude i slavili s 13:10 usred Beograda, čime su dogovorili dvoboj s našim Delfinima", piše Telegraf.

"Hrvatska eliminirana – Srbija protiv Italije u polufinalu EP-a!", navodi B92.


 

Ključne riječi
Vaterpolo Hrvatska vaterpolo reprezentacija

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar stominac
stominac
20:45 21.01.2026.

Dali je ovo srpsko ili Hrvatsko izdanje vl. Ili nema razlike !!!!!

RA
Raptor
20:36 21.01.2026.

Od početka prvenstva je bilo evidentno da nemamo kvalitetu i snagu za jake protivnike. Kad je već tako, bolje da smo izgubili od Italije nego od Srbije.

KP
Karlovacko pivo
21:31 21.01.2026.

Još nije vrijeme dase sretnemo sa smrdijom a pogotovo na njihovom terenu

