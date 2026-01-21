Evo što srpski mediji pišu nakon poraza Hrvatske u Beogradu: "Hrvati su nam 'utekli' s crte"

Hrvatski vaterpolisti neće igrati u polufinalu Europskog prvenstva u Beograd nakon što su u ključnom dvoboju izgubili od Italije s 13:10. Da smo pobijedili igrali bismo u petak protiv Srbije. Evo što srbijanski mediji pišu nakon utakmice.

"Vaterpolisti Italije pobijedili su Hrvatsku s 13:10 (3:3, 2:0, 2:4, 6:3) i plasirali se u polufinale Europskog prvenstva u Beogradu. Tako neće biti ništa od srpsko-hrvatskog ogleda u borbi za finale, već će suparnik domaćoj reprezentaciji biti vrlo mlada momčad izbornika Alessandra Campagne", piše Kurir.

"Hrvatska potonula u bazenu Beogradske arene: Italija ide na Srbiju u polufinalu Europskog prvenstva", navodi Mondo.

"Srbija će protiv Italije igrati u polufinalu Europskog prvenstva! U izravnom dvoboju za drugo mjesto skupine F, Azzurri su nakon dramatične utakmice svladali Hrvatsku s 13:10 (3:3, 2:0, 2:4, 6:3) i izbacili je iz borbe za medalje u Beogradu", piše Blic.

"Srbija saznala suparnika u polufinalu EP-a: Hrvati nam „utekli s crte“, Talijani ih šokirali i poslali kući! Srbija je doznala svog suparnika u polufinalu Europskog prvenstva u vaterpolu. Iako su mnogi očekivali ogled naše reprezentacije s Hrvatskom, Talijani su šokirali Barakude i slavili s 13:10 usred Beograda, čime su dogovorili dvoboj s našim Delfinima", piše Telegraf.

"Hrvatska eliminirana – Srbija protiv Italije u polufinalu EP-a!", navodi B92.



