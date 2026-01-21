Trump nakon 'električnog problema' nastavio put drugim zrakoplovom i krenuo za Davos, poslao poruku: 'Nemam pojma što će se dogoditi'

Američki predsjednik Donald Trump održat će govor u Davosu.

Putovanje Trumpa je počelo kvarom na vaionu, pa je morao presjesti u drugi

8:03 - Air Force One američkog predsjednika sigurno je sletio u vojnu bazu Andrews u blizini Washingtona kako bi Donald Trump promijenio zrakoplov u utorak navečer nakon što je posada na njegovom prvom letu ubrzo nakon polijetanja uočila "manji električni problem". Putovanje će se nastaviti novim zrakoplovom, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. Trump putuje kako bi se pridružio drugim svjetskim čelnicima na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u Švicarskoj. Očekuje se da će Trumpov dolazak u švicarski Davos, gdje bi trebao održati govor rano u srijedu poslijepodne, nešto kasniti.

Incidenti u zračnoj sigurnosti u koje je uključen američki predsjednik ili potpredsjednik rijetki su, ali ne i bez presedana. Zrakoplov Air Force One prekinuo je slijetanje zbog lošeg vremena dok je prevozio predsjednika Baracka Obamu na događaj u Connecticutu 2011. Godine 2012. u zrakoplov Air Force Two u kojem se nalazio tadašnji potpredsjednik Joe Biden udarile su ptice u Kaliforniji, prije nego što je sletio bez problema.

7:21 - Donald Trump izjavio je u utorak da nije siguran što očekivati ​​od svog putovanja u Davos u Švicarskoj, gdje bi trebao sudjelovati na Svjetskom gospodarskom forumu i sastati se s globalnim čelnicima. "Dakle, idem u Davos. Vjerujem da će putovanje biti vrlo uspješno“, rekao je Trump novinarima prije odlaska iz Bijele kuće. 'Bit će ovo zanimljivo putovanje, nemam pojma što će se dogoditi', dodao je predsjednik.

7:18 - Predsjednik Donald Trump ponovno je na putu za Svjetski ekonomski forum u Švicarskoj nakon što se njegov zrakoplov vratio u SAD zbog manjeg električnog problema. Trump je rekao da ima „mnogo sastanaka“ zakazanih u Davosu kako bi razgovarao o tom teritoriju te je predložio da bi mogao koristiti alate izvan carina kako bi preuzeo kontrolu nad arktičkim otokom.

7:00 - Američki predsjednik Donald Trump će se danas obratiti europskim čelnicima u Švicarskoj nakon što je ponovno odbio isključiti upotrebu vojne sile za zauzimanje Grenlanda. 'Saznat ćete', bio je zloslutni odgovor američkog predsjednika kada su ga u utorak, tijekom duge i beskrajne konferencije za novinare u Bijeloj kući, pitali koliko je daleko spreman ići kako bi preuzeo kontrolu nad arktičkim otokom.

6:20 - Zrakopolov Air Force One, koji je prevozio Donalda Trumpa u Davos, vratio u Zajedničku bazu Andrews zbog "manjeg električnog problema", prema riječima dužnosnika Bijele kuće, javlja CNN. Prema podacima Bijele kuće, glasnogovornica Karoline Leavitt rekla je da je posada uočila "manji električni problem" i da se zrakoplov okrenuo iz predostrožnosti.

Podaci o praćenju leta otvorenog koda s ADS-B Exchange pokazuju da se zrakoplov okrenuo iznad Atlantskog oceana u blizini Montauka u New Yorku, blizu najistočnijeg vrha Long Islanda te se vratio nazad u bazu. Trump se nakon toga ukrcao u drugi zrakoplov i krenuo za Davos.