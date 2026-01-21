FOTO Hrvatska ima sjajnu podršku u Malmöu: Tribine su u crveno-bijelom, a navijanje ne staje

U Malmöu na dvoboju Švedske i Hrvatske u sklopu 3. kola Europskog rukometnog prvenstva vladala sjajna atmosfera.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Obje reprezentacije već su osigurale plasman u drugi krug, a večerašnja utakmica odlučuje o mjestu u skupini i broju prenesenih bodova.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Tribine su ispunjene velikim brojem hrvatskih navijača koji su u dvoranu stigli iz raznih dijelova Europe.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Posebno se ističu crveno-bijele kockice, hrvatski dresovi i šalovi.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Glasna podrška s tribina ne jenjava, a navijači se nadaju novoj pobjedi Hrvatske i uspješnom nastavku prvenstva.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
