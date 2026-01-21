Ovakve se utakmice svode na detalje a Talijani su bili više koncentrirani

Nakon ovakvih utakmica takozvana miks-zona prostor je kroz koji jedni prolaze ushićeni a drugi pokunjeni. U Beograd Areni ovi sretni bili su Talijani a ovi ožalošćeni pak Hrvati.

Nakon 10:13 protiv Talijana u utakmici koja je odlučivala tko će u polufinalu na Srbiju, većina hrvatskih igrača bila je bez objašnjena što se to našoj momčadi dogodilo. Nije da nisu htjeli, nisu niti snagom ni plivanjem posustali, no realizacija je patila o čemu najbolje govori samo osam pogodaka iz 22 situacije s igračem više.

Jedan od trezvenijih bio je Ante Vukičević, kapetan momčadi (Mladost) koja je dala najviše reprezentativaca:

- Mi smo u početku u napadu izgledali loše, u prve dvije četvrtine nismo zabijali s igračem više, a nazad smo primali lake golove kroz tranziciju ili neke ubačaje. U trećoj četvrtini smo se konsolidirali s igračem više ali nismo u obrani. U obrani s igračem manje nismo uspijevali blokirati šuteve. Bilo je prilika da na 6:6, 7:7 ili 8:8 prelomimo utakmicu no svaki put kada bismo mi zabili pogodak za koji smo se dobrano pomučili mi bismo primili neki gol ili u posljednjim sekundama, ili iz odbijanca, sa stative ili pak nebranjene dijagonale. Ovakva se utakmice svede na te detalje a u oni su u tim situacijama bili više koncentrirani.

U prvom dijelu utakmice Talijani su svojim visokim pritiskom vrlo uspješno trošili vrijeme naših napada.

- Jesu, s tim svojim presingom su nas malo udaljili od gola. No, u nastavku utakmice smo se na to adaptirali. Bolje smo se kretali, uplivavali. Burić i centri su radili dobar posao, počeli smo producirati napadačku igru no nedostajala nam je bolja obrana s igračem manje. U njoj nismo bili dovoljno agresivni, nismo uspjeli držati blokove i na tome moramo za idući put raditi. No, kad je idući put, za godinu i pol.

Mislio je Ante na Svjetsko prvenstvo u Budimpešti u ljeto 2027. Jer, tek je to prvo sljedeće veliko natjecanje s kakvih se pamte medalje. A da bi Hrvatska i tada kandidirala za odličje morat će igrati bolje nego ovdje protiv Grčke i Italije.

- Osam pogodaka od 22 igrača više nije dovoljan postotak. Doduše, u ovakvim utakmicama teško je očekivati da će to biti više od 50 posto što je neki standard kojeg treneri traže. Ja ću se opet vratiti na obranu jer vjerujem da smo ih, i uz ovakvu realizaciju igrača više, mogli pobijediti ali, dakako, s boljom obranom.