FOTO Evo tko su brat i zgodna šogorica prve dame Hrvatske! Otkriveno je čime se bave

Uskoro će proći točno godina otkako je Zoran Milanović prisegnuo po drugi put za predsjednika Republike Hrvatske. Tada je na svečanoj inauguraciji održanoj u uredu predsjednika prisustvovalo stotinjak uglednih uzvanika, a među njima su naravno bili i članovi obitelji Milanović. Nakon što su mu svi čestitali i nakon što je završio ceremonijalni dio, naš predsjednik je pozirao sa svojom suprugom, doktoricom Sanjom Musić Milanović, sinovima Antom Jakovom i Markom te nećakinjom Mašom, kao i ostatkom obitelji. Kasnije je u javnosti osvanula još jedna fotografija na kojoj su uz predsjednika, prvu damu, njihove sinove i predsjednikovu nećakinju pozirali i članovi šire obitelji.

Na toj su fotografiji prisutni i predsjednikova majka Gina, kao i Sanjina majka Ana, a pridružio im se i Sanjin brat Tomislav sa suprugom Rinom. Ova obiteljska fotografija dodatno je naglasila bliskost obitelji te okupila više generacija na jednom mjestu. Sanja je rođena i odrasla u Zagrebu, no njezini korijeni sežu u različite krajeve. Njezin otac Ivan, koji je preminuo pretprošle godine, podrijetlom je bio iz Lišana Ostrovičkih, inače mjesta smještenog u zadarskom zaleđu. S druge strane, Sanjina majka Ana dolazi iz Broćanca, naselja smještenog pokraj Neuma. U našoj galeriji iznad pogledajte kako izgledaju Tomislav i Rina Musić.

FOTO Ovaj čovjek spasio je život Franji Tuđmanu, a kojeg se 1990. spremao likvidirati Arkan

Prva dama Hrvatske nije jedino dijete o obitelji, njezini roditelji, Ivan i Ana Musić imaju i sina Tomislava. O njemu se u medijima pisalo kao nasljedniku očevog građevinskog biznisa, čime je nastavi obiteljsku tradiciju u toj industriji. Tomislavova supruga Rina ostvarila je zapaženu karijeru u farmaceutskoj industriji. Diplomirana je magistrica farmacije i trenutačno obnaša funkciju direktorice farmaceutske kompanije MSD za jugoistočnu Europu. Na tu je prestižnu poziciju stupila u drugoj polovici pretprošle godine, nakon što je prethodno devet godina radila u istoj kompaniji. Prije nego se pridružila MSD-u, stekla je iskustvo u vodećim farmaceutskim tvrtkama Pliva i Novartis. Tomislav i Rina sretni su roditelji dviju kćeri, koje su dodatno obogatile njihovu obiteljsku svakodnevicu.

Mirko Fodor otkrio kako se oporavlja nakon teške operacije: 'Supruga pazi na mene, ne mogu se sam ni obući'

Ako se prisjetimo, prošle godine na svečanoj inauguraciji veliku pažnju medija privukla je i Milanovićeva nećakinja Maša. Iako se o mladoj dami ne zna puno detalja u javnosti, mediji su, pak, tada izvijestili kako je ranije doživjela veliki gubitak. Naime, njezin otac Krešimir preminuo je u dobi od 49 godina nakon duge i teške bolesti. Unatoč tome, obitelj Milanović ostala je povezana i snažna, a Maša je svojim dolaskom na inauguraciju pokazala bliskost sa stricem Zoranom i ostatkom obitelji.