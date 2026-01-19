Hrvatska je spremna za utakmicu istine! A večeras je u Beogradu bilo kao da smo igrali sa Srbima

Bila je to posljednja provjera za hrvatske vaterpoliste uoči utakmice istine za prolaz u polufinale s Talijanima. U utakmicu s Turcima naši su ušli sa skorom 11-0 u međusobnim susretima a s time i s obvezom pravdanja statusa favorita. Na Prvenstvima Europe naši su s Turcima igrali dvaput i oba puta su to bile visoke pobjede. Prije 16 godina u Zagrebu bilo je 16:3 a 2018. godine u Barceloni bilo je 23:2. Ovaj put su Turci zabili više jer su igrački narasli ali ne toliko da bi našima bili dorasli. A napredovali su naši suparnici i zahvaljujući svom grčkom izborniku Konstantionosu Loudisu, inače časniku grčke Obalne straže.

Premda se zagrijavao, valjda da razradi suspektan živac ispod lopatice, Loren Fatović ovu utakmicu nije igrao. No, Turska nije ni bila suparnik vrijedan rizika igranja našeg ponajboljeg igrača koji je protiv Rumunja odigrao samo 57 sekundi. Odmarao je hrvatski izbornik Tucak i svog prvog vratara Marka Bijača pa je utakmicu otvorio s Ivanom Marcelićem koji je, kao obično, vrlo glasno dirigirao hrvatskom obranom. A već nakon prve četvrtine nazočnima u Areni Beograd sve je bilo jasno. Hrvatska je prvu dionicu dobila 6:1. Nakon nešto više od dvije i pol minute druge četvrtine već je bilo 9:1. Ostatak susreta protekao je u iščekivanju hoćemo li Tursku pobijediti s više pogodaka razlike no Italija (19:8) i u tome smo i uspjeli (22:9). Ono što nas je čudilo jest da je Hrvatskoj suđeno čak 20 isključenja, kao da smo igrali protiv domaćina Srbije u prepunoj Areni Beograd.

- Uz sav dužan respekt, da imamo protiv njih 20 isključenja. No, bitno je da se nitko nije ozlijedio i da smo ostali u ritmu. I da smo spremni za tu utakmicu s Italijom na sve ili ništa a nije to ni prva ni posljednja takva. Vjerujem da imamo kvalitetu da to dobijemo - kazao je hrvatski izbornik Ivica Tucak na kojeg se na temu velikog broja isključenja nadovezao i naš najbolji strijelac Marko Žuvela (5):

- Ne želim se petljati u suđenje no Turska nije momčad koja može izboriti 20 isključenja. Išli smo punom snagom, nismo se štedjeli. To je izbornik od nas tražio, da se minimalizira šansa za ozljedu i najvažnije je sada da možemo u punom pogonu dočekati Talijane.

A što će biti ključno u toj utakmici s Azzurrima?

- Ključno će biti ostati miran, hladne glave. Oni skaču po glavi, igraju takav vaterpolo. Naigrali smo se utakmica s njima i u njihovu najboljem sastavu.Nisu u najjačem sastavu no zato je i potrebna dodatna mjera opreza jer ovi njihovi novi, mlađi, igrači žele pokazati da su oni ti koji zaslužuju reprezentativnu kapicu.

Uz raspoloženog Butića, četiri pogotka zabio je i bek Matijas Biljaka što baš i nije čest slučaj. No, on je dva pogotka zabio s krila a dva zahvaljujući snalažljivim reakcijama pred suparničkim vratima.

- Na prvoj utakmici je četiri puta ispala lopta a sada sam zabio četiri pogotka - kazao je Biljaka osvrnuvši se i on na količinu suđenih isključenja:

- Ja igram beka i ponekad niti ne znam zašto sam isključen. Takva su pravila. Suci ponekad to rade po osjećaju a ponekad se dosudi i koji peterac previše.

Inače, posljednjih godina turski klubovi entuzijastično su dovodili bivše hrvatske reprezentativce pa su ondje igrali Obradović, Dobud i Hinić. A ondje je igrao i Ivan Bebić, sin od legendarnog Milivoja Bebića, koji je čak nastupao i za Tursku za što je morao promijeniti ime a on je uzeo ime Atila. Baš kao što je Cavtaćanin Josip Šutalo uzeo ime Arslan.