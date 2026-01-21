Šveđani žestoko napali Thompsona, nazvali su ga fašistom! Poznati Hrvat otkrio je pravu istinu

Jedna od glavnih tema na ovogodišnjem Europskom rukometnom prvenstvu je hit pjesma Marka Perkovića Thompsona Ako ne znaš šta je bilo koja se ne pušta s razglasa u areni u Malmöu jer je zabranjena nakon intervencije EHF-a. Oko toga su se uoči važne utakmice grupne faze između Švedske i Hrvatske raspisali švedski mediji koji su žestoko napali popularnog pjevača.

- Marko Perković, kako se Thompson zapravo zove, kontroverzna je osoba na Balkanu koja je optužena da je fašist, a čiji se tekstovi pjesama navodno odnose na hrvatske ratne zločine. Thompsonove pjesme su stoga često zabranjene na međunarodnim sportskim događajima - napisano je u tekstu Sportbladeta.

Isti medij je razgovarao i s našim reprezentativcem Lukom Cindrićem uoči utakmice.

- Mislim da je to glupo. Poznajemo ga, volimo ga i uvijek ćemo ga podržavati. Mislim da je pogrešno nekoga zabraniti samo zato što voli svoju zemlju i pjeva o tome koliko je njegova zemlja lijepa. Njegove pjesme su o našoj zemlji, na koju smo ponosni, a ne o tome da smo protiv bilo koje druge zemlje - istaknuo je Cindrić za Sportbladet.