Vučić iz Davosa o Hrvatskoj: 'Podcijenili smo ih. Danas nismo glupi kao prije 30 godina’
Zloslutna poruka Trumpa uzdrmala svijet, pljušte reakcije: 'Nitko ne zna misli li na carine ili nešto puno gore'
'KONTROVERZNA OSOBA'

Šveđani žestoko napali Thompsona, nazvali su ga fašistom! Poznati Hrvat otkrio je pravu istinu

VL
Autor
Stjepan Meleš
21.01.2026.
u 16:16

Oko toga su se uoči važne utakmice grupne faze između Švedske i Hrvatske raspisali švedski mediji koji su žestoko napali popularnog pjevača

Jedna od glavnih tema na ovogodišnjem Europskom rukometnom prvenstvu je hit pjesma Marka Perkovića Thompsona Ako ne znaš šta je bilo koja se ne pušta s razglasa u areni u Malmöu jer je zabranjena nakon intervencije EHF-a. Oko toga su se uoči važne utakmice grupne faze između Švedske i Hrvatske raspisali švedski mediji koji su žestoko napali popularnog pjevača.

- Marko Perković, kako se Thompson zapravo zove, kontroverzna je osoba na Balkanu koja je optužena da je fašist, a čiji se tekstovi pjesama navodno odnose na hrvatske ratne zločine. Thompsonove pjesme su stoga često zabranjene na međunarodnim sportskim događajima - napisano je u tekstu Sportbladeta.

Isti medij je razgovarao i s našim reprezentativcem Lukom Cindrićem uoči utakmice.

- Mislim da je to glupo. Poznajemo ga, volimo ga i uvijek ćemo ga podržavati. Mislim da je pogrešno nekoga zabraniti samo zato što voli svoju zemlju i pjeva o tome koliko je njegova zemlja lijepa. Njegove pjesme su o našoj zemlji, na koju smo ponosni, a ne o tome da smo protiv bilo koje druge zemlje - istaknuo je Cindrić za Sportbladet.

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj
Marko Perković Thompson

Avatar Točka na i
Točka na i
16:50 21.01.2026.

svedi, kupujte kuran, trebat će vam

Avatar GF1
GF1
17:04 21.01.2026.

Kakav tekst, za Oscara

DA
dadalina
16:58 21.01.2026.

Gdje su naši lobisti da prenose istinu, a ne da nam svatko radi što ga volja. I da laž.postaje istina.

