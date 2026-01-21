VIDEO Hrvatski izbornik izgubio živce: 'Koja nam je pi*** materina?!'

Vaterpolisti Hrvatske poraženi su na Europskom prvenstvu od Italije s 13:10 i tako su ostali bez plasmana u polufinale turnira koji se igra u Beogradu. Tijekom jednog time-outa izbornik Ivica Tucak bio je vidno ljutit zbog dekoncentracije svojih igrača. U televizijskom prijenosu mogla se čuti i psovka.

- Alo, alo, alo, mir! Dosta više, mir! Koja nam je pi*** materina od početka - ljutio se Tucak na igrače koji ga nisu slušali. Taj detalj možete pogledati OVDJE.

A izbornik je nakon susreta bio u utučen.

- Zaslužen poraz. Nismo bili dostojni, vrijedni pobjede. Razlog? Previše dekoncentracije, elementarnih pogrešaka. Od početka nismo imali pravu energiju. Igrač više se nametnuo kao problem, nismo pronašli situacije koje smo trebali, a i promašivali smo izrađene situacije. Generalni zaključak je da smo se cijelu utakmicu tražili, potrošili smo previše energije. Kad smo trebali biti lucidniji, tražili smo rješenja koja su bila van svake pameti. Imali smo dvije-tri situacije s igračem više da preokrenemo utakmicu - rekao je Tucak nakon poraza.

U polufinalu bismo igrali protiv Srbije, ovako ćemo se boriti za peto mjesto.

- Tako je kako je. U ovom trenutku više nismo zaslužili. Za generalnu ocjenu će biti vremena, ne možemo to u ovom trenutku. Ali imali smo dvije meč-lopte, dvije utakmice, obje smo izgubili i više od ovog nismo zaslužili - zaključio je Tucak.