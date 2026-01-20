Naši Portali
TUGA U SRBIJI

Šokantna vijest: Brat srpske legende pronađen mrtav

Premier League title-winning captains – Nemanja Vidic
martin Rickett/PRESS ASSOCIATION
Autor
Patrik Mršnik
20.01.2026.
u 23:09

Srbijanski mediji prenijeli su šokantnu vijest o smrti Dušana Vidića, starijeg brata legendarnog nogometaša Nemanje Vidića. Okolnosti smrti zasad nisu poznate, a bivši kapetan Manchester Uniteda još se nije oglasio

Sportsku javnost u Srbiji i cijeloj regiji potresla je iznimno tužna vijest. Dušan Vidić, stariji brat proslavljenog srpskog nogometaša i bivšeg kapetana Manchester Uniteda Nemanje Vidića, pronađen je mrtav. Vijest su prvi objavili srbijanski mediji, no zasad nema službenih informacija o uzroku i okolnostima ove iznenadne smrti. Tragičan događaj zavio je u crno obitelj jedne od najvećih sportskih ikona s ovih prostora.

Nemanja Vidić je tijekom cijele svoje blistave karijere, ali i nakon nje, bio poznat po dosljednom čuvanju privatnog života i obitelji podalje od očiju javnosti. Za razliku od mnogih sportskih zvijezda, gotovo nikada nije govorio o svojim najbližima, pa se članovi njegove obitelji nisu medijski eksponirali. Upravo zbog te čvrste odluke da zaštiti svoju intimu, o njegovom starijem bratu Dušanu zna se vrlo malo. Javnost za njega saznaje tek sada, u najtužnijim mogućim okolnostima.

Iako je Dušan Vidić ostao nepoznat široj javnosti, dostupne informacije govore kako je u mladosti dijelio nogometnu strast sa svojim slavnim bratom. Braća Vidić zajedno su trenirala u lokalnom klubu "Jedinstvo Užice", gdje su napravili prve nogometne korake. Dok je Nemanja kasnije krenuo putem koji će ga odvesti do statusa legende u Crvenoj zvezdi, Manchester Unitedu i Interu, njegov stariji brat Dušan odlučio je odustati od profesionalne nogometne karijere.

Proslavljeni nogometaš se povodom ove velike obiteljske tragedije još uvijek nije oglasio, što je u skladu s njegovom poznatom suzdržanošću. Cijela sportska javnost s tugom je primila ovu vijest, iskazujući poštovanje prema nogometnoj ikoni koja je i nakon igračke karijere ostala prisutna u javnom životu. Očekuje se da će više detalja o ovom tragičnom događaju biti poznato u narednim danima, no zasad prevladavaju šok i izrazi sućuti upućeni obitelji Vidić.
tragedija brat Nemanja Vidić

