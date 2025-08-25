Utučeni Ćorić u New Yorku: Realno nisam više taj koji sam bio, vidjet ću koliko ovo još ima smisla...

Hrvatski tenisač Borna Ćorić je, na žalost, svoj nastup na US Openu završio već u prvom kolu, izgubio je od češkog tenisača i 20. nositelja Jirija Lehečke. Čeh je slavio sa 3:6, 6:4, 7:6 (5), 6:1 za tri sata i 12 minuta. Obzirom da je Lehečka 21. tenisač svijet bio je veliki favorit i prije meča, no Borna je imao dobrih nizova u meču. Nakon slabog početka i izgubljena tri prva gema, Ćorić je iskoristio pad igre Čeha i preokrenuo je momentum i osvojio 7 gemova u nizu što je bilo dovoljno za prvi set, ali ne i za nastavak. U tie breaku 3. sezona Borna je još imao dobru šansu vodio je čak i 5:2, ali potom se Lehečka razigrao i zabijao je winnere i iz teških pozicija, a Ćorić je nesretno jedan bekhend na 5:3 poslao baš na stranu Čeha koji ga je kaznio paralelom i posve se vratio u tie break, a do kraja meča hrvatski je tenisač osvojio još samo jedan gem.

Nakon poraza Ćorić je djelovao vrlo utučeno, kao da su mu sve lađe potonule. To mu je već peti zaredom poraz u 1. kolu, a kako se još muči s ozljedama Borna kao da ima sve manje vjere da se može vratiti u teniski vrh iako ima tek 28 godina. No, danas osjeća posljedice više ozljeda i daleko je od forme i renkinga iz 2018. godine kada je bio 12. tenisač svijeta i dva puta pobjeđivao Federera (Finale Hallea i polufinale Šangaja). U razgovoru za Večernji list nakon meča s Lehečkom, Borna je više izgledao kao da nagovještuje da će se uskoro morati oprostiti od tenisa, iako nikakvih odluka o tome još nema...

- Završio sam meč prije 20 minuta pa nisam još analizirao meč. Ali, ukratko ušao sam dosta loše u meč, tko zna koliko zaredom već ove godine. Počeo sam onda bolje igrati, ali s tim da Lehečkova razina mislim da danas općenito nije bila prekvalitetna, njegov prvi set je stvarno bio ispodprosječno od onoga kako znam da on može igrati. Ali, na žalost nisam uspio to na vrijeme iskoristiti. Možda da sam mu oduzeo ranije servis u 2. setu možda bi on još više potonuo, loše sam odigrao taj gem na 2:2, a onda je on podigao svoju igru, našao je forhend, počeo je i bolje servirati. Nisam više mogao toliko čitati strane i jednostavno počeo je biti bolji. Neću reći da sam imao peh u tie breaku trećeg seta jer je on stvarno odigrao dobro, ali imao sam taj zicer na 5:3 kad sam odigrao baš na njegovu stranu, a on je pogodio paralelu. Žalim malo za tim tie breakom, iako ne znam koliko bih mogao igrati četvrti ili peti set i u kakvom bih stanju bio fizički. Zadnji dio meča Lehečka je odigrao jako dobro, to je njegova razina, odlično je rangiran s razlogom - priča nam Ćorić nakon poraza u New Yorku.

Foto: Danijel Lijović

Imali ste puno uspona i padova kroz karijeru. Ove godine ste se probijali kroz Challengere, a onda se opet dogodila ozljeda nakon Roland Garrosa. Sigurno vam nije lako...

- Teško je i ne znam što da vam pametno kažem. Dogodila mi se ozljeda koja je bila peh. Neću ulaziti puno u nju, mogao bih dosta pričati o tome, ali ne želim radi nekih ljudi. Za ovu ozljedu prvi put u životu nisam ja kriv, ali se dogodila i još uvijek nije riješena kompletno i uopće ne znam hoće li se moći riješiti. A uz to dolaze i drugi problemi, naravno i razina igre i neki drugi fizički problemi. Nije mi lagano definitivno i vidjet ćemo što budućnost nosi.

Koliko vjerujete i dalje da se možete vratiti na visoku razinu?

- Teško je vjerovati u to. Mislim da sam dosta realan dečko, ne volim biti ni negativan, ali niti lažno pozitivan. Mislim da sve u životu treba sagledati realno onda kada si hladne glave i izvući se iz ovog nekog, ne znam kako bih ga nazvao, teniskog toura, putujućeg cirkusa gdje stalno putuješ i igraš. Treba stati i pogledati realno situaciju, a realno je da nisam više ja taj koji sam bio i to je to.

Đoković igra sa 38 godina, Čilić ima 36, možete li sebe zamisliti da igrate tenis sa 37-38 godina?

- Apsolutno ne. Zapravo, mogu, ali ako sam u Top 5, a to nisam. Sve iznad Top 50 me apsolutno ne zanima, tako da ćemo vidjeti koliko ću se još tu vrtiti. Dao sam si neki ajmo reći "deadline" pa ću sjesti i razmisliti koliko to sve ima smisla.

Kad kažete "deadline", to mislite na kraju ove sezone ili sljedeće...

- Neću sada ulaziti u to, ali da, dajem si rokove da moram ostvariti neki renking. Mogu se uvijek vrtjeti oko "stotke", igrati dosta Challengera pa biti oko 80. mjesta na ATP ljestivic, ali ne isplati mi se. Imam stvarno dosta fizičkih problema i jako puno moram raditi uopće da bih došao na teren, da bi donekle to izgledalo dobro. Puno terapija prolazim i stvari za koje ljudi ne znaju. Puno kažem. Puno stvari se događa koje ljudi ne znaju. Puno je to previše truda, a da budem 80.

Znači, imate puno ozljeda koje vučete i koje morate redovito sanirati?

- Pa da, sa tabletama, s injekcijama, sa radom svaki dan sat, sat i pol. I sve je to super dok si u vrhu i onda ništa nije problem, ali kad si loš, odnosno ajmo reći za svoje pojmove loš da ne ispadne da ne poštujem bilo koga, ali ja nisam zadovoljan. Ne bih bio zadovoljan ni da sam 50. Iako, moram gledati i financijsku stranu naravno, ali sve ispod toga me apsolutno ne zanima. Moram sada kada se vratim u Hrvatsku obaviti još jedan pregled ramena da isključimo tu još jednu stvar na koju sumnjamo. Ako je to OK, onda su to sve neke sitne ozljede, ali to "hendlanje" ozljeda iz dana u dan. Svaki put novo razočaranje, nova rehabilitacija. Treba u jednom trenutku stati i izvagati koliko to ima smisla. Enormno puno novaca sam uložio u svoje zdravlje. Nikad nisam štedio na tome. Dosta sam fanatik što se tiče fitnessa i nešto znam o tome, odnosno znam tko zna. Mislim da radim stvarno sve kako bih trebao. Naravno, nekad nešto nije savršeno niti može biti kad putuješ 45 tjedana, ali mislim da radim stvarno sve jako dobro. Živim čisto, ne izlazim, ne pijem ili dva puta godišnje sa napijem. Ne mislim da mogu bolje od ovoga u toj sferi.

Foto: Danijel Lijović

Čilić je na Wimbledonu pričao koliko je imao problema s koljenom, i da mu je više liječnika davalo različita mišljenja. Jeste li se vi mučili sa smjerom što i kako s ozljedama.

- Jesam, ali sada već znam kada se dogodi ozljeda i u kojem dijelu tijela koga ću pitati i koga ću slušati i onda niti ne idem na previše strana. Za rame imam dvojicu-trojicu, za mišićne ozljede imam jednog kojem vjerujem i mog fizioterapeuta.

Koliko znate svog teniskog rasporeda za ostatak sezone ozbirom na ozljede sve terapije?

Imam prijavljen Challenger sljedeći tjedan u Genovi koji vjerojatno 95 posto neću igrati i onda bih trebao igrati Davis Cup u Osijeku i ATP turnir u Kini (Hangzhou). Sad ne znam hoći li ući na ATP turnir u Tokiju ili ću igrati neki Challenger.

Kako gledate na situaciju u hrvatskoj Davis Cup reprezentaciji. Nedavno je bila iznenadna smjena, Ivan Dodig je postao novi izbornik umjesto Velimira Zovka. Jeste li bili konzultirani i upućeni u tu odluku?

- Jesam, oko svega sam bio upoznat. Naš bivši izbornik se bio oglasio i rekao da ima podršku svojih igrača, što nije bila istina. Nije imao podršku. Ja sam mu prvi rekao u Zadru na Challengeru da nema moju podršku i da uz dužno poštovanje, nemam ništa protiv njega osobno, ali da bih ja htio da bude netko drugi izbornik i da on nema podršku. Neću imenovati druge igrače, ali nije imao podršku ni od drugih. Od mene sigurno nije imao, to sam ja rekao otvoreno, tako da ne znam zašto je s tim bio izašao. Nazvao sam ga poslije tog teksta, pričali smo sat vremena tako da je sve OK, ali sam mu isto rekao ako me netko pita da ću reći da nemaš moju podršku. Ono što mogu reći sigurno je to da nisam bio sam u tome, a sad tko se hoće oglasiti neka kaže. Ali, da pređemo na nove stvari sretan sam što je Ivan Dodig postao izbornik. Mislim da će biti sjajan za hrvatski tenis. On je jako dobar, neću reći dečko, nego muškarac, i mislim da će to biti stvarno super za nas i da će biti dobra atmosfera. Veselim se stvarno ići na Davis Cup. Mislim da će mi u ovom trenutku to baš dobro doći, malo biti s ekipom i neka promjena tog okruženja.