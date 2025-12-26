Talijani ozbiljno zagrizli za Dinamovo otkriće sezone: 'Savršen je za Interov sistem'

Talijanski velikan Inter ima itekako dobra iskustva s hrvatskim nogometašima. Dres milanskog kluba u posljednjih 30-ak godina nosili su Dario Šimić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, a trenutačno je član Nerazzura Petar Sučić. Po pisanju talijanskih medija blizu dolaska u trostrukog prvaka Europe su dvojica mladih hrvatskih nogometaša.

Već se dugo priča o interesu kluba za Hajdukovog mladog stopera Branimira Mlačića, a delegacija Intera već se sastala s igračevim predstavnicima i prezentirala im klupski plan za njega. Talijanski mediji sada pišu o interesu Intera za još jednog mladog hrvatskog braniča, Dinamovog Morisa Valinčića.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Inter muku muči s ozljedom prvog desnog beka, Nizozemca Denzela Dumfriesa. On već neko vrijeme ima problema s gležnjem, a kako se problem nije do kraja riješio, odlučio se na operativni zahvat koji će ga udaljiti s terena na dva-tri mjeseca. Inter zato traži alternativu na desnom beku, a u užem izboru su Valinčić, Marco Palestro i Brooke Norton-Cuffy.

Portal SportMediaset o njemu piše: "Procijenjen na oko 10 milijuna eura, hrvatski igrač Dinama iz Zagreba čini se kao savršen tip igrača za Interov 3-5-2. Njegov povratak na teren očekuje se baš u siječnju, istodobno s otvaranjem talijanskog prijelaznog roka."

Valinčić je u Dinamo stigao ovog ljeta iz Istre 1961 i stavio potpis na četverogodišnji ugovor, do ljeta 2029. Trenutačno se oporavlja od ozljede.