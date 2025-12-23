Naši Portali
ZVUČNO IME

Donna Vekić nakon neupsješne sezone angažirala novu trenericu: Već je vodila jednu Hrvaticu

U.S. Open
EDUARDO MUNOZ/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
23.12.2025.
u 21:04

Vekić je još ljetos prekinula suradnju s renomiranim Aleksandrom Bajinom, čovjekom koji je Naomi Osaku vodio do prva dva Grand Slam naslova

Hrvatska tenisačica Donna Vekić pronašla je novo rješenje za trenersku poziciju uoči nove sezone, barem se tako čini. Iako još ništa nije potvrđenio, po fotografijama objavljenim na društvenim mrežama može se zaključiti kako je 29-godišnja Osječanka započela suradnju s iskusnom srpskom trenericom Biljanom Veselinović.

Vekić je još ljetos prekinula suradnju s renomiranim Aleksandrom Bajinom, čovjekom koji je Naomi Osaku vodio do prva dva Grand Slam naslova, a prije toga je bio sparing partner Serene Williams. Njihova suradnja započela je početkom ove godine, ali je vrlo brzo prekinuta.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Veselinović je 60-godišnja stručnjakinja iz Novog Sada, a ima 30 godina iskustva rada s tenisačicama na WTA Touru. Radila je s poznatim imenima Nadje Petrove, Lucie Šafarove, Alize Cornet i Katie Boulter. Neko vrijeme bila je i trenerica Petre Martić.

Vekić će u novu sezonu ući kao 69. tenisačica svijeta te je daleko od svojih najboljih izdanja kada je igrala polufinale Wimbledona i osvojila srebrnu olimpijsku medalju u Parizu. Prošlu sezonu zaključila s 12 pobjeda i 32 poraza. Najbolji renking karijere joj je 17. mjesto.
Ključne riječi
trenerica Biljana Veselinović Donna Vekić

