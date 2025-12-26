Naši Portali
NOVI VAL

Nastavljaju se uhićenja u Turskoj: Zbog namještanja utakmica, priveden bivši drugi čovjek Galatasaraya

UEFA Champions League - AS Monaco v Galatasaray
Manon Cruz/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.12.2025.
u 13:28

Ovo je treći val uhićenja u sklopu istrage o namještanju utakmica i klađenju u turskom nogometu

U sklopu istrage o namještanju utakmica i klađenju u turskom nogometu tužiteljstvo u Istanbulu objavilo je u petak da su privedene 24 osobe, među kojima je i bivši potpredsjednik Galatasarayja Erden Timur

Uhićen je i potpredsjednik Eyüpspora Fatih Kulaksiz, te jedan dužnosnik Turskog nogometnog saveza.

Tužiteljstvo u Istanbulu navodi da je izdalo 29 naloga za uhićenje, od kojih se 14 odnosi na nogometaše, koje se sumnjiči da su se kladili da će njihove momčadi doživjeti poraze. Šestoricu nogometaša sumnjiči se da su se kladili i utjecali na ishod susreta Kasimpasa - Samsunspor iz listopada 2024. godine.

Ovo je treći val uhićenja u sklopu istrage o namještanju utakmica i klađenju u turskom nogometu. Zbog toga je u studenome Turski nogometni savez suspendirao 150 sudaca. Također, suspendirano je skoro tisuću nogometaša, od kojih 25 iz Prve lige, dok su ostali igrali za klubove iz druge, treće i četvrte turske lige. 

