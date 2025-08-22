Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
IMAMO PET PREDSTAVNIKA

Dino Prižmić prošao kvalifikacije i izborio US Open, Jana Fett nije uspjela

Osijek: Dino Prizmić i Jozef Kovalik u drugom meču Davis Cupa između Hrvatske i Slovačke
Borna Jaksic/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
22.08.2025.
u 23:46

Prižmiću je ovo drugi put u karijeri kako je izborio nastup u glavnom ždrijebu nekog "grand slam" turnira, ranije mu je to uspjelo samo u siječnju prošle godine na Australian Openu kada je u 1. kolu igrao protiv Novaka Đokovića te osvojio set

Mladi hrvatski tenisač, 20-godišnji Dino Prižmić uspio je kroz kvalifikacije izboriti nastup u glavnom ždrijebu zadnjeg ovogodišnjeg "grand slam" turnira, US Opena koji počinje u nedjelju u New Yorku, on je u dvoboju 3. kola kvalifikacija svladao iskusnog Australca Jasona Kublera sa 6-3, 4-6, 6-1. Prižmiću je ovo drugi put u karijeri kako je izborio nastup u glavnom ždrijebu nekog "grand slam" turnira, ranije mu je to uspjelo samo u siječnju prošle godine na Australian Openu kada je u 1. kolu igrao protiv Novaka Đokovića te osvojio set.

Nažalost, 28-godišnja Jana Fett i dalje će čekati na svoj debi u glavnom ždrijebu US Opena, bolja od nje je u 3. kolu kvalifikacija bila Amerikanka Katei Volynets sa 5-7, 6-2, 6-3. Ovo je treći put kako je Vrbovčanka izbubila u 3. kolu kvalifikacija u New Yorku, nakon 2017. i 2018. godine. Ovo je jedini "grand slam" na kojem joj to nije uspjelo jer je na Australian Openu i u Roland Garrosu stizala do 2. kola, dok je u Wimbledonu dva puta nastupila u 1. kolu.

Hrvatska će tako imati pet predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji u New Yorku, tri u muškoj i dvije u ženskoj konkurenciji. Ždrijebom održanim u četvrtak odlučeno je kako će Marin Čilić u 1. kolu igrati protiv 23. nositelja Kazahstanca Aleksandra Bublika, dok će drugi hrvatski predstavnik Borna Ćorić igrati protiv 20. nositelja Čeha Jirija Lehečke. Kod tenisačica Antonia Ružić je za suparnicu u 1. kolu dobila Amerikanku Taylor Townsend, dok će Donna Vekić igrati protiv Španjolke Jessice Bouzas. 
Ključne riječi
US Open Jana Fett Dino Prižmić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još