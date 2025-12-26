Naši Portali
Severina pokazala kako izgleda njen dom, pa šokirala pratitelje objavom: Najavila veliku promjenu u životu

Zagreb: Severina na Općinskom kaznenom sudu
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
26.12.2025.
u 14:00

Fotografije otkrivaju idiličnu večer ispunjenu smijehom, zagrljajima i igrom, a na njima se mogu vidjeti i njezin sin Aleksandar te majka Ana, s kojom je podijelila dirljive trenutke i na Badnjak

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, Severina Vučković, podijelila je s pratiteljima intimne trenutke s božićne proslave. Uz seriju toplih obiteljskih fotografija, pjevačica je otkrila da se oprašta od doma u kojem je provela brojne važne trenutke
Na sam blagdan Božića, Severina je na svom Instagram profilu objavila seriju fotografija koje odišu toplinom i obiteljskom atmosferom. U elegantnoj srebrnoj haljini, pjevačica je pozirala pokraj raskošno ukrašenog božićnog drvca, palila svijeće na svečano postavljenom stolu i uživala u društvu svojih najbližih. Fotografije otkrivaju idiličnu večer ispunjenu smijehom, zagrljajima i igrom, a na njima se mogu vidjeti i njezin sin Aleksandar te majka Ana, s kojom je podijelila dirljive trenutke i na Badnjak. Ipak, idilu je pratila i doza sjete, jer je pjevačica u opisu otkrila da je ovo posljednji Božić koji slavi u tom domu. Fotografije možete pogledati OVDJE

"Posljednji Božić u ovom predivnom stanu čiji zidovi pamte Uskrse, Božiće, rođendane, veselja, smija, tuge i žalosti", započela je Severina svoju emotivnu objavu. Naglasila je kako zidove tog prostora krase najljepše priče ispričane upravo za blagdanskim stolom, u krugu ljudi pred kojima može biti ono što jest. "Moja želja je da imate i stvorite sebi krug ljudi koji vas vole, poštuju i podržavaju. To ja imam i na tome sam vječno zahvalna", poručila je pjevačica svojim pratiteljima, zaključivši objavu božićnom čestitkom. Ova nostalgična poruka o odlasku i novom početku dolazi u vrijeme velikih promjena i iznimno aktivnog razdoblja u njezinu životu.
Severinina iskrenost i emotivna poruka duboko su odjeknule među njezinim obožavateljima.

U komentarima ispod objave nizale su se poruke podrške i božićne čestitke, a mnogi su joj zahvalili na inspirativnim riječima. "Sretan vam i blagoslovljen Božić!", "Sretno i vama", i "Sretan Božić od srca" samo su neke od stotina poruka koje su preplavile objavu. Obožavatelji su prepoznali važnost njezine poruke o zajedništvu i podršci, pokazujući još jednom koliko je snažna veza između pjevačice i njezine publike.

Severina u Sisku nastavlja dvoransku turneju
Zagreb: Severina na Općinskom kaznenom sudu
1/20

Iako oproštaj od doma sa sobom nosi dozu tuge, Severinina objava odiše optimizmom i zahvalnošću. Okružena ljubavlju obitelji i prijatelja, jasno je dala do znanja da je spremna za nove početke i sve izazove koje joj budućnost donosi, dok njezini obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju što će donijeti njezino sljedeće životno poglavlje.

Anđa Marić otvorila dušu: 'Moj sin je alkoholičar, bolesnik i ovisnik. Sada je u istražnom zatvoru'
Ključne riječi
interijer Božić Dom stan preseljenje selidba Severina Vučković Severina showbiz

AN
AnimaTor
14:43 26.12.2025.

Severini Božić ?????

