Severina pokazala kako izgleda njen dom, pa šokirala pratitelje objavom: Najavila veliku promjenu u životu

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, Severina Vučković, podijelila je s pratiteljima intimne trenutke s božićne proslave. Uz seriju toplih obiteljskih fotografija, pjevačica je otkrila da se oprašta od doma u kojem je provela brojne važne trenutke

Na sam blagdan Božića, Severina je na svom Instagram profilu objavila seriju fotografija koje odišu toplinom i obiteljskom atmosferom. U elegantnoj srebrnoj haljini, pjevačica je pozirala pokraj raskošno ukrašenog božićnog drvca, palila svijeće na svečano postavljenom stolu i uživala u društvu svojih najbližih. Fotografije otkrivaju idiličnu večer ispunjenu smijehom, zagrljajima i igrom, a na njima se mogu vidjeti i njezin sin Aleksandar te majka Ana, s kojom je podijelila dirljive trenutke i na Badnjak. Ipak, idilu je pratila i doza sjete, jer je pjevačica u opisu otkrila da je ovo posljednji Božić koji slavi u tom domu. Fotografije možete pogledati OVDJE.

"Posljednji Božić u ovom predivnom stanu čiji zidovi pamte Uskrse, Božiće, rođendane, veselja, smija, tuge i žalosti", započela je Severina svoju emotivnu objavu. Naglasila je kako zidove tog prostora krase najljepše priče ispričane upravo za blagdanskim stolom, u krugu ljudi pred kojima može biti ono što jest. "Moja želja je da imate i stvorite sebi krug ljudi koji vas vole, poštuju i podržavaju. To ja imam i na tome sam vječno zahvalna", poručila je pjevačica svojim pratiteljima, zaključivši objavu božićnom čestitkom. Ova nostalgična poruka o odlasku i novom početku dolazi u vrijeme velikih promjena i iznimno aktivnog razdoblja u njezinu životu.

Severinina iskrenost i emotivna poruka duboko su odjeknule među njezinim obožavateljima.

U komentarima ispod objave nizale su se poruke podrške i božićne čestitke, a mnogi su joj zahvalili na inspirativnim riječima. "Sretan vam i blagoslovljen Božić!", "Sretno i vama", i "Sretan Božić od srca" samo su neke od stotina poruka koje su preplavile objavu. Obožavatelji su prepoznali važnost njezine poruke o zajedništvu i podršci, pokazujući još jednom koliko je snažna veza između pjevačice i njezine publike.

Severina u Sisku nastavlja dvoransku turneju

Iako oproštaj od doma sa sobom nosi dozu tuge, Severinina objava odiše optimizmom i zahvalnošću. Okružena ljubavlju obitelji i prijatelja, jasno je dala do znanja da je spremna za nove početke i sve izazove koje joj budućnost donosi, dok njezini obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju što će donijeti njezino sljedeće životno poglavlje.