Sportski novinari su odlučili: Ovo su najbolji sportaši 2025. po izboru Sportskih novosti

Nakon pokoje godine u drugim terminima, svečanost dodjele nagrada za sportaše godine u izboru Sportskih novosti vratila se na popularni nadnevak, na Štefanje ili Stipanovo, dan poslije Božića. No, kada god i gdje god se svečanost održavala, a već niz godina je u studiju Hrvatske radio televizije, to su uvijek posebni, sumirajući, trenuci sportske godine.

A ove godine glasovao je 231 novinar iz 50 redakcija, a među njima i mi Večernjakovci, i oni su odlučili da su najbolji sportaši godine skijašica Zrinka Ljutić i plivač Jere Hribar, da su ekipa godine kuglačice a momčad godine rukometaši. I to je izbor s kojim se možete ili ne morate složiti ali će on ostati zapisan u analima ovog izbora koji je evo doživio svoje 74. izdanje. U 80-oj godini postojanja jedinog nam sportskog dnevnog lista koji i nadalje predstavlja zadovoljstvo čitanja (i informiranja) uz prvu jutarnju kavicu ili pak u kakvom uredu u kojem se štuju dometi hrvatskih sportaša.

A neki rezultati ovog izbora doista su iznenađujući. Primjerice, prilično je iznenađujuće da je svjetska džudaška doprvakinja Lara Cvjetko (ujedno i brončana na Prvenstvu Europe, 18 glasova) toliko glasovno zaostala za svojom sestričnom Zrinkom Ljutić (186 glasova) s kojom je u izboru Hrvatskog olimpijskog odbora ravnopravno podijelila tu čast. A neke će iznenaditi i to da se između njih ugurala svjetska prvakinja u samostrelu Valentina Mrnjavčić Pereglin koja jest osvojila četiri zlata (dva pojedinačna) na Svjetskom prvenstvu ali u neolimpijskom sportu.

No, kako dobar dio kolega ne važe svoju odluku na način na koji to čine u Hrvatskom olimpijskom odboru (po propisanim kriterijima), ovaj je izbor počesto drugačiji od onoga kojeg provodi krovna nam sportska kuća. I kao takvog ga treba i prihvatiti baš kao i odluku da sportašem godine bude proglašen plivač Jere Hribar.

Ovaj vrlo nadareni Splićanin, inače američki student, jest osvojio tri medalje na Prvenstvu Europe (pojedinačno zlato i srebro i štafetnu broncu), no činjenica je da se to dogodilo u malim bazenima i da to nisu olimpijske discipline. I zato je u izboru HOO-a prednjačio pojedinačni i ekipni svjetski prvak u trapu Josip Glasnović jer je riječ o olimpijskom sportu i olimpijskoj disciplini. Hribar je dobio 104 a Glasnović 63 glasa i to je očito i rezultat oduševljenja glasačkog tijela s novom plivačkom zvijedom (i svježinom njegova dometa) koja je toliko nedostajala sportu u kojem se odličjima najčešće kite sportaši koji predstavljaju SAD, Australija, Japan, Kina, Mađarska, Francuska, Italija...

U ovoj konkurenciji, po nama, iznenađujući je plasman sjajnog karataša Ivana Kvesića koji je u 2025. bio prvakom Europe, treći na Svjetskom prvenstvu, drugi na Svjetskim igrama (neolimpijskih sportova) te član srebrne europske karataške momčadi. A on je prikupio tek 11 glasova i nalazi se iza strijelca Martina Oborovečkog (samostrel, 28 glasova) koji je ove godine proglašen i najboljim strijelcem na svijetu jer je na SP-u osvojio dva pojedinačna i dva ekipna zlata. A u konkurenciji je bio i naš najbolji olimpijski boksač Gabrijel Veočić (20 glasova).

U ekipnom dijelu izbora Sportske novosti i Hrvatski olimpijski odbor kao da su se usuglasili. Naime, i u jednom i drugom izboru najbolji su rukometaši i kuglačice.

Momčad koju trenerski predvodi Islanđanin Dagur Sigurdsson ove je godine bila uspješnija od svog velikog rivala a to je vaterpolska reprezentacija koja je na Svjetskom prvenstvu bila peta. A rukometaši su, uz nezaboravne navijačke slike iz Arene Zagreb, osvojili svjetsko srebro jer su od njih jedini bolji bili četverostruki uzastopni svjetski prvaci Danci.