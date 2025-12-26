Naši Portali
SMRTONOSNI UDAR

Predsjednik Nigerije dao zeleno svjetlo Trumpu za likvidaciju: Objavljena snimka zračnog napada

Foto: Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
26.12.2025.
u 13:51

Nigerijsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je suradnju s Washingtonom te istaknulo da država ostaje predana zaštiti svih građana, bez obzira na vjeru ili etničku pripadnost.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države izvele smrtonosne zračne udare na pripadnike Islamske države u sjeverozapadnoj Nigeriji, optužujući ih za ubojstva i progon kršćana. Prema njegovim riječima, napadi su bili „snažni i precizni“, a cilj su bili teroristički kampovi u saveznoj državi Sokoto, koja graniči s Nigerom. Američko zapovjedništvo za Afriku (AFRICOM) potvrdilo je da je u operaciji ubijeno više pripadnika terorističkih skupina, a akcija je provedena u suradnji s nigerijskim vlastima.

Nigerijski ministar vanjskih poslova Yusuf Tuggar izjavio je da je predsjednik Bola Tinubu dao zeleno svjetlo za operaciju te naglasio kako su SAD i Nigerija „na istoj strani u borbi protiv terorizma“. Nigerijsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je suradnju s Washingtonom te istaknulo da država ostaje predana zaštiti svih građana, bez obzira na vjeru ili etničku pripadnost.

Kako navodi CNN, Trump je posljednjih mjeseci posebno fokusiran na položaj kršćana u Nigeriji te je više puta upozoravao da će SAD intervenirati ako se nasilje nastavi. U objavi na društvenim mrežama poručio je da njegova administracija neće dopustiti „radikalnom islamskom terorizmu“ da se širi. Sigurnosni analitičari smatraju da su mete napada mogle biti i pripadnici skupine Lakurawa, koja je ove godine pojačala napade na udaljene zajednice i sigurnosne snage, a Nigerija ju je početkom godine službeno proglasila terorističkom organizacijom.

Ipak, dio stručnjaka upozorava da nasilje u Nigeriji nije isključivo vjerski motivirano. Zemlja se godinama suočava s ozbiljnim sigurnosnim problemima koji proizlaze iz kombinacije vjerskih, etničkih i lokalnih sukoba, kao i borbe za prirodne resurse. Analitičari naglašavaju da su i kršćani i muslimani često žrtve ekstremističkih napada. Unatoč tome, Trumpova administracija Nigeriju je ranije označila kao zemlju od posebne zabrinutosti zbog kršenja vjerskih sloboda, tvrdeći da je kršćanstvo u toj afričkoj državi suočeno s ozbiljnom prijetnjom.

Što bi se dogodilo kad bi Europska unija nestala? Odgovor je zabrinjavajuć i za države u Europi, a i za Trumpa
Ključne riječi
SAD nigerija Afrika Donald Trump

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
14:04 26.12.2025.

E U za razliku od SAD takvima pruža utočište.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
14:01 26.12.2025.

Nadam se da je to samo mali početak. Kršćani su na svijetu najviše zlostavljana vjerska zajednica. I to uglavnom od strane muslimana.

PU
purger58
14:30 26.12.2025.

To je Trump! Obumer i Biden su takve i naoruzavali.Sva sranja su i pocela sa obamom koji se predstavlja ko krscanin ,a zapravo je muslimancina!

