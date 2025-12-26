Predsjednik Nigerije dao zeleno svjetlo Trumpu za likvidaciju: Objavljena snimka zračnog napada

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države izvele smrtonosne zračne udare na pripadnike Islamske države u sjeverozapadnoj Nigeriji, optužujući ih za ubojstva i progon kršćana. Prema njegovim riječima, napadi su bili „snažni i precizni“, a cilj su bili teroristički kampovi u saveznoj državi Sokoto, koja graniči s Nigerom. Američko zapovjedništvo za Afriku (AFRICOM) potvrdilo je da je u operaciji ubijeno više pripadnika terorističkih skupina, a akcija je provedena u suradnji s nigerijskim vlastima.

Nigerijski ministar vanjskih poslova Yusuf Tuggar izjavio je da je predsjednik Bola Tinubu dao zeleno svjetlo za operaciju te naglasio kako su SAD i Nigerija „na istoj strani u borbi protiv terorizma“. Nigerijsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je suradnju s Washingtonom te istaknulo da država ostaje predana zaštiti svih građana, bez obzira na vjeru ili etničku pripadnost.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

Kako navodi CNN, Trump je posljednjih mjeseci posebno fokusiran na položaj kršćana u Nigeriji te je više puta upozoravao da će SAD intervenirati ako se nasilje nastavi. U objavi na društvenim mrežama poručio je da njegova administracija neće dopustiti „radikalnom islamskom terorizmu“ da se širi. Sigurnosni analitičari smatraju da su mete napada mogle biti i pripadnici skupine Lakurawa, koja je ove godine pojačala napade na udaljene zajednice i sigurnosne snage, a Nigerija ju je početkom godine službeno proglasila terorističkom organizacijom.

Ipak, dio stručnjaka upozorava da nasilje u Nigeriji nije isključivo vjerski motivirano. Zemlja se godinama suočava s ozbiljnim sigurnosnim problemima koji proizlaze iz kombinacije vjerskih, etničkih i lokalnih sukoba, kao i borbe za prirodne resurse. Analitičari naglašavaju da su i kršćani i muslimani često žrtve ekstremističkih napada. Unatoč tome, Trumpova administracija Nigeriju je ranije označila kao zemlju od posebne zabrinutosti zbog kršenja vjerskih sloboda, tvrdeći da je kršćanstvo u toj afričkoj državi suočeno s ozbiljnom prijetnjom.