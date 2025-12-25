Talijani o legendarnom vatrenom u velikanu: Bila je to katastrofa, a nije bila riječ o mladom igraču

Iskusni napadač West Hama, Niklas Fullkrug, koji u veljači navršava 33 godine, do kraja sezone došao je na posudbu u Milan. Milan neće platiti odštetu za posudbu te je dogovoreno da Fullkruga može otkupiti za 13 ili 14 milijuna eura, ali otkup nije obvezan. Dodaje se da će Milan pokrivati njegovu plaću u cijelosti dok bude na posudbi.

- Nosit će dres s brojem 9, a tko nosi taj broj u Milanu, obično je promašaj - piše La Gazzetta dello Sport.

Jedan od onih koji su uvršteni među Milanove bivših nogometaše s devetkom na leđima i slabom ocjenom jest legendarni Hrvat Mario Mandžukić. Bivši napadač hrvatske reprezentacije imao je sjajnu i trofejnu karijeru nastupajući za Dinamo, Bayern, Atletico i Juventus.

- Nije bila riječ o mladom igraču u kojeg treba ulagati, nego o provjerenom rješenju na koje se, barem teoretski, možete osloniti zatvorenih očiju. Nakon nekoliko mjeseci neaktivnosti, koji su uslijedili poslije ne baš nezaboravnog iskustva u Kataru s Al-Duhailom, u siječnju 2021. stigao je u Milanello. Ispalo je katastrofalno. Ozljeda mišića izbacila ga je iz pogona na mjesec i pol, a u svojih 11 nastupa (287 minuta) Mario nikad nije uspio pronaći put do gola. Milan mu je bio posljednji klub, a zatim je uslijedilo umirovljenje - navode Talijani.