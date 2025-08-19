Sjajan dan za Hrvate na US Openu: Imat ćemo pet predstavnika u nastavku kvalifikacija

Petero hrvatskih predstavnika igrat će u drugom kolu kvalifikacija US Opena, Petri Marčinko i Jani Fett pridružili su se Dino Prižmić, Petra Martić i Tara Würth. Prižmić je u prvom nastupu bio bolji od Kanađanina Alexisa Galarneaua (179.) – 7:6(7), 6:1 i slijedi mu susret protiv Amerikanca Murphyja Cassonea, 172. na ATP listi. Martić je bila uspješnija od Čehinje Linde Fruhvirtove (152.) – 6:3, 6:0, a suparnica u drugom kolu bit će joj Kineskinja Xiyu Wang, 139. na WTA listi.

Würth je, pak, nadjačala Australku Arinu Rodionovu (217.) – 6:1, 7:5 i sad igra protiv Varvare Gračeve (Francuska), 103. na WTA listi. Marčinko je na startu lako obračunala s Kineskinjom Xinyu Gao (145. na WTA listi) – 6:2, 6:1 i slijedi joj susret protiv pobjednice susreta Čaraeva – Ekstrand. Fett je, pak, bila jača od Tajpežanke Joanne Garland (137.) – 6:2, 6:4 i za prolaz u treće kolo igra protiv Francuskinje Tessah Andrianjafitrimo, 219. na WTA listi.

Borna Gojo je u prvom kolu kvalifikacija poražen od Francuza Uga Blancheta (184.) – 7:6(2), 3:6, 6:3. Domaći kvalifikant, 17-godišnji Darwin Blanch pobijedio je Bornu Ćorića u prvom kolu ATP turnira iz Serije 250 u Winston-Salemu (SAD), bilo je 6:4, 7:6(5).