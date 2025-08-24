Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Otkriveno koliko je Federerovo bogatstvo i kako ga je zaradio. Mnogi će se iznenaditi kad ovo vide
Bivši svjetski broj jedan i vlasnik 20 Grand Slam naslova, Roger Federer, ušao je u povijest kao tek sedmi sportaš s bogatstvom većim od milijardu dolara.
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Prema Forbesu, švicarski tenisač vrijedi oko 1,1 milijardu te je, nakon Iona Tiriaca, drugi tenisač koji je to postigao zahvaljujući pametnim ulaganjima.
Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Najveći dio njegova bogatstva vezan je uz investicije.
Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: EXPA/ Pressesports/ Alexis Reau
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Još 2018. godine kupio je 3 posto. udjela u tvrtki On, proizvođaču sportske obuće.
Foto: EXPA/ Pressesports/ Alexis Reau
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: EXPA/ Pressesports/ Alexis Reau
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Taj paket danas vrijedi približno 500 milijuna dolara.
Foto: EXPA/ Freshfocus/ Sven Thomann
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: EXPA/ Freshfocus/ Sven Thomann
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Tijekom karijere na terenu zaradio je oko 130 milijuna, dok je ostatak bogatstva osigurao kroz sponzorske ugovore i ulaganja.
Foto: EXPA/ Pressesports/ Pierre Lahalle
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: EXPA/ Pressesports/ Pierre Lahalle
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Na Forbesovoj listi sportskih milijardera, uz Federera, nalaze se i Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Junior Bridgeman te Tiger Woods.
Foto: EXPA/ Pressesports/ Pierre Lahalle
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: EXPA/ Pressesports/ Pierre Lahalle
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
NADA SE TRUMPOVOJ PODRŠCI
Dodik sazvao novinare i najavio osvetničku blokadu
ODLAZAK LEGENDE
Preminula zvijezda 'Obitelji Soprano': Glumačku karijeru započeo je tek u 60-ima, a proslavila ga je ova rečenica
PODIJELIO NA TIKTOKU
Srbin koji radi na Aljasci otkrio što se krije iza posla koji mu donosi 5.500 eura mjesečno
TENISAČ MILIJARDER
FOTO Otkriveno koliko je Federerovo bogatstvo i kako ga je zaradio. Mnogi će se iznenaditi kad ovo vide
1
/