FOTO Otkriveno koliko je Federerovo bogatstvo i kako ga je zaradio. Mnogi će se iznenaditi kad ovo vide

Bivši svjetski broj jedan i vlasnik 20 Grand Slam naslova, Roger Federer, ušao je u povijest kao tek sedmi sportaš s bogatstvom većim od milijardu dolara. 
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
Prema Forbesu, švicarski tenisač vrijedi oko 1,1 milijardu te je, nakon Iona Tiriaca, drugi tenisač koji je to postigao zahvaljujući pametnim ulaganjima.
Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Najveći dio njegova bogatstva vezan je uz investicije.
Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Foto: EXPA/ Pressesports/ Alexis Reau
Još 2018. godine kupio je 3 posto. udjela u tvrtki On, proizvođaču sportske obuće.
Foto: EXPA/ Pressesports/ Alexis Reau
Foto: EXPA/ Pressesports/ Alexis Reau
Taj paket danas vrijedi približno 500 milijuna dolara. 
Foto: EXPA/ Freshfocus/ Sven Thomann
Foto: EXPA/ Freshfocus/ Sven Thomann
Tijekom karijere na terenu zaradio je oko 130 milijuna, dok je ostatak bogatstva osigurao kroz sponzorske ugovore i ulaganja.
Foto: EXPA/ Pressesports/ Pierre Lahalle
Foto: EXPA/ Pressesports/ Pierre Lahalle
Na Forbesovoj listi sportskih milijardera, uz Federera, nalaze se i Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Junior Bridgeman te Tiger Woods.
Foto: EXPA/ Pressesports/ Pierre Lahalle
Foto: EXPA/ Pressesports/ Pierre Lahalle
