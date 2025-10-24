Uefa dopustila Modriću nešto što do sada nije dala, ali postoji veliki pritisak da se to zaustavi

Utakmica talijanskog nogometnog prvenstva između Milana i Coma, koja se u veljači treba odigrati u australskom Perthu, pod sve većim je znakom pitanja. Talijanski mediji navode kako postoje sve veće sumnje u izvedivost igranja utakmice Serie A u australskom Perthu.

Ranije ovog mjeseca, UEFA je dala dozvolu da se utakmica Serie A između Milana i Coma, zakazana za 8. veljače, odigra u Perthu. Milanov stalni dom, stadion Giuseppe Meazza u to će vrijeme biti zauzet zbog Zimskih olimpijskih igara. UEFA je izdala dozvolu i za odigravanje utakmice španjolskog prvenstva između Villarreala i Barcelone u Miamiju, međutim La Liga je podlegla pritisku i odustala od te ideje.

Talijanski mediji navode kako bi ista sudbina mogla zadeseti i susret između Milana, čiji dres nosi Luka Modrić, te Coma za koji igraju Martin Baturina, Ivan Smolčić i Nikola Čavlina. Naime, da bi se ta utakmica odigrala u Australiji, Serie A i dalje treba dopuštenje australskog nogometnog saveza, AFC-a i FIFA-e.

Navodno, postoji sve veći "vanjski pritisak" na AFC da zaustavi održavanje utakmice u Australiji odbijanjem davanja dozvole.