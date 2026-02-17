‘Nitko nije toliko maltretirao Kukoča kao on, a sve zbog plaće. Pazite kroz što je morao prolaziti'

Po mnogima najbolji košarkaš svih vremena Michael Jordan danas slavi svoj 63. rođendan. Šesterostruki osvajač NBA prstena sa tada moćnim Chicago Bullsima ispisao je povijesne stranice NBA lige, a druga tri naslova osvojio je igrajući uz bok jednog od najboljih hrvatskih košarkaša svih vremena, legendarnog Tonija Kukoča.

Treći pick NBA drafta 1984. godine je rođen 17. veljače 1963. godine u Brooklynu u New Yorku, igrao je za Sveučilište Sjeverna Karolina, a povodom njegovog rođendana prisjetili smo se odnosa kojeg je imao s Kukočem tijekom godina. Tog se detalja prisjetio i Jordan u popularnom dokumentarcu The Last Dance.

- Nitko nije morao proći kroz ono što je prolazio Toni u obliku maltretiranja, pritiska od strane Michaela Jordana i Scottiea Pippena, da se izbore za svoje veće plaće. Michael i Scottie su ga bili toliko pritisnuli jer je bio od Jerryja Krousea, on ga je doveo u Bullse. A Toni je samo htio igrati. Tako sam nazdravio upravo Toniju, jer je bio sjajan igrač. Želio sam da zna koliko on znači za našu momčad - prisjetio se svojevremeno član šampionske momčadi Bullsa Steve Kerr, koji je na posljednjem okupljanju momčadi Bullsa na večeri nakon osvojenog naslova 1998. godine odao počast Toniju Kukoču.

- Doista nisam znao u kakvim su odnosima Jordan i Pippen s Krauseom, da je to bila velika netrpeljivost. To sam saznao 20 godina kasnije tijekom snimanja dokumentarca Dream Team. Mnogo godina kasnije dečki su mi objasnili da to nije bilo ništa osobno, nego da su oni igrali protiv Krausea u hrvatskom dresu - rekao je svojevremeno Kukoč u razgovoru za Večernji list.

- Što je utakmica više odmicala, sve više sam se pitao je li moguće da me oni čuvaju već od naše trice, da ne mogu prijeći centar bez čuvara. Pored toga, sve što sam probao, od zicera do dodavanja, nije mi polazilo za rukom. No loš dan dogodi se i boljim igračima od mene. I Jordan je imao utakmica kada bi zabio pet od 25 šutova - rekao nam je Kukoč.