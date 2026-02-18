FOTO Novak Đoković otvorio vrata svog imanja od 3 milijuna eura: Ima kokošinjac kakav još niste vidjeli

Jedan od najboljih tenisača svih vremena, Novak Đoković, odlučio je svojim pratiteljima otkriti djelić svoje privatne oaze mira. Podijelivši fotografije na kojima pozira sa svojim ljubimcem uz opis 'Zimski blues', pokazao je unutrašnjost doma, ali i prekrasnu prirodu koja okružuje njegovo imanje smješteno u srcu Šumadije, na planini Kosmaj, 60-tak kilometara od Beograda. Upravo ondje slavni sportaš i njegova obitelj pronalaze utočište od užurbane svakodnevice, uživajući u miru i čistom zraku.

Raskošnu nekretninu Novak i njegova supruga Jelena kupili su krajem 2020. godine od prijašnje vlasnice Elene Karaman. Kako su mediji tada prenosili, obitelj Đoković za ovo je imanje, koje su mnogi opisivali kao vilu iz bajke, izdvojila vrtoglavih 2,9 milijuna eura. Nakon kupnje uslijedila je opsežna renovacija koja je trajala više od godinu dana, a sve kako bi se prostor u potpunosti prilagodio njihovim željama i potrebama te postao savršeno mjesto za obiteljski odmor.

Glavna kuća prostire se na 400-tinjak četvornih metara, a izgrađena je i uređena korištenjem isključivo prirodnih materijala poput drveta i kamena, dok je unutrašnjost obogaćena pomno biranim antikvitetima. Prostrano imanje, osim glavnog objekta, uključuje i voćnjake te povrtnjake za uzgoj organske hrane, bazen, pa čak i kamenu pećinu, što sve zajedno čini jedinstven spoj luksuza i povratka prirodi koji obitelj Đoković njeguje.

Ipak, ono što ovo imanje čini doista posebnim i što je izazvalo najviše komentara jest nesvakidašnji kokošinjac. Naime, prijašnja vlasnica izgradila je raskošno zdanje za perad koje su mnogi u šali nazvali 'hotelom s pet zvjezdica'. Ovaj luksuzni kokošinjac, koji je navodno ostao dio imanja, može se pohvaliti kristalnim lusterom, ukrašenim prozorima, pa čak i okvirima za slike na zidovima, čime je postao prava atrakcija i simbol ekstravagancije skrivene u šumadijskoj idili.