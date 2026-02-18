Izraelska veleposlanica u BiH kaže da cijeni Thompsonovu izjavu: 'Umjetnik njegove popularnosti ima stvarnu moć'

Veleposlanica Države Izrael Galit Peleg nedavno je uputila reakciju na koncerte hrvatskoga glazbenika Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu, a ovog puta objasnila je svoje izjave u ekskluzivnom intervjuu za Večernji.ba. Izrazila je zadovoljstvo jasnim ograđivanjem pjevača od nacističkih i fašističkih poruka. - Cijenim izjavu gospodina Perkovića, posebno zato što će je mnogi njegovi sljedbenici pročitati, što je vrlo važno. Umjetnik njegove popularnosti ima stvarnu moć utjecati na sljedeću generaciju, inspirirati ponos, probuditi identitet i promicati domoljublje - elemente s kojima se mi Izraelci možemo vrlo lako povezati - poručila je.

Vaša Ekscelencijo, pročitali smo vašu objavu u vezi s koncertom Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu, u kojoj ste istaknuli iznimno neprihvatljive nacističke pozdrave i rekli da takve akcije moraju biti iskorijenjene. Kakve akcije očekujete?



- Izjava organizatora koncerta u ponedjeljak jasno odražava ono što stalno naglašavam - nema mjesta takvoj retorici i gestama iz mračnih dana na koncertu koji je trebao okupljati obitelji. Očigledno, da je takva izjava došla ranije, moja reakcija ne bi bila potrebna. Na dulje staze bilo bi od pomoći dodati odgovarajući obrazovni sadržaj u školski sustav. Dobro poznajem Hercegovinu s inteligencijom mlade generacije i ne sumnjam da će, kad ju se pravilno educira o značenju takvih simbola, to ubuduće biti neponovljivo.

Kako komentirate činjenicu da značajan dio hrvatske javnosti, unatoč tome, Marka Perkovića Thompsona doživljava prvenstveno kao izvođača čije su pjesme povezane s iskustvima i obrambenim vrijednostima tijekom teškog i krvavog Domovinskog rata (1991. - 1995.), a ne s promicanjem ustaške ideologije ili Holokausta?



- Imam mnogo hrvatskih prijatelja iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, neke sam upoznala u Zagrebu, Mostaru i Splitu, dok sam druge upoznala u Izraelu. Nemam nikakvih sumnji u njihovu ljubav i odanost svojoj zemlji. Međutim, ne sjećam se da je bilo tko od njih ikada izražavao ponos u onome što su nacisti i njihovi suradnici učinili 40-ih godina, naprotiv. Pitam se kako bi netko mogao biti ponosan na izvođenje nacističkog pozdrava, bez obzira na okolnosti. Uvjerena sam da velika većina onih koji su prisustvovali koncertu ne podržava prikazivanje nacističkih simbola.

Vaša Ekscelencijo, na fotografijama i videozapisima s koncerta gotovo svi prisutni su mladi. Kako ih, unatoč snažnim domoljubnim emocijama, možete educirati o užasima prošlosti? Mogu li lokalne vlasti i Država Izrael zajednički djelovati u tom smislu, primjerice, pružanjem češćih svjedočanstava, održavanjem predavanja u školama i slično?



- Vjerujem da je ključ u temeljnoj edukaciji o toj temi. Ne krivim pojedince zbog njihove neinformiranosti, odgovornost leži na onima koji oblikuju njihovo obrazovanje - školama, sustavu i medijima. Imam snažno povjerenje u njihovu sposobnost da utječu na vrijednosti mladih ljudi. Izrael, zemlja koja je primila mnoge koji su preživjeli Holokaust, uključujući mog oca i njegovu obitelj, posjeduje značajno iskustvo i resurse u obrazovanju i pamćenju Holokausta. Definitivno smo voljni podijeliti obrazovne programe, dokumentarce, inicijative svjedočenja i moderne, inovativne alate. Već održavamo blizak dijalog s mostarskim Sveučilištem (SUM) na povezanim temama, a posljednjih godina inicijativa je došla od pedagoškog tima Sveučilišta, što odražava njihovu snažnu predanost razvoju solidnog obrazovnog programa o toj temi. Optimizam mi nalaže da idemo u pravom smjeru.

Posjetili ste Bosnu i Hercegovinu nekoliko puta, a vaš prethodnik je posebno posjetio Široki Brijeg. Jeste li primijetili netrpeljivost prema Židovima, uključujući u kontekstu događaja iz Drugog svjetskog rata?



- Kao veleposlanica za Bosnu i Hercegovinu često posjećujem vašu prekrasnu zemlju i susrećem divne ljude svih zajednica, uključujući Široki Brijeg. Nikada nisam iskusila netrpeljivost tijekom svojih posjeta Hercegovini. Naprotiv, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini pokazao je javnu podršku mojoj zemlji nakon 7. listopada, nikada to nećemo zaboraviti. Ništa ne može ugroziti vezu između Izraela i hrvatskoga naroda. Kada je izraelska nacionalna nogometna reprezentacija imala zakazan susret protiv nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, utakmica je premještena na Stadion HŠK Zrinjski Mostar iz sigurnosnih razloga. Topla dobrodošlica koju su mladi igrači primili bila je očita pri njihovu povratku kući jer su rekli lokalnim medijima da su se u Mostaru osjećali kao kod kuće. Kao prijatelji, moramo se baviti temama koje ponekad nisu ugodne za otvoreno raspravljanje. Antisemitizam i dalje postoji, ponekad šaptom u pozadini, ponekad otvoreno izražen. Ne treba mnogo da se ponovno upali, često potaknut neznanjem.

Kada čujem za grafite ispred sinagoge u Sarajevu koji govore Židovima koji su tu živjeli 500 godina "idite tamo gdje pripadate" ili kada vidim svastiku i grafite "Juden raus" na ulaznim vratima zemljišta koje je rezervirano za gradnju sinagoge blizu Starog mosta u Mostaru, ne mogu ne osjećati da lekcije otprije 81 godinu nisu potpuno naučene. Ipak, mnogo se toga promijenilo. Židovski narod sada ima svoju državu koja može podići svoj glas i pružiti zaštitu kada je to potrebno, to je naša dužnost.

Nezavisna Država Hrvatska (NDH) sudjelovala je u zločinima Holokausta, u kojem je ubijeno šest milijuna Židova. Imate li dojam da današnje vlasti u Zagrebu, kao i one u Mostaru, slijede slične ideje?



- Apsolutno ne. Nema mjesta za optuživanje hrvatskoga naroda 2026. godine za zločine koje su počinili ustaše prije više od 80 godina. Hrvatska je poštovana demokracija, članica Europske unije i blizak partner Izraela u raznim sektorima, posebno pod trenutačnom vladom na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem i HDZ-om. Nikada veze između hrvatskoga naroda i Države Izrael nisu bile snažnije nego što su sada, a mi ćemo raditi na očuvanju i daljnjem jačanju tih veza. Što se tiče hrvatskoga vodstva u Hercegovini, s kojim imam blizak kontakt u Mostaru, naši odnosi su konstruktivni i vrlo pozitivni. Stalno radimo na poboljšanju gospodarske, akademske, poslovne i kulturne suradnje.

Predsjednik Dragan Čović pravi je prijatelj. HDZ BiH bio je prva politička stranka koja je 2022. godine predstavila IHRA definiciju antisemitizma Vijeću ministara, koja je jednoglasno usvojena od svih političkih stranaka. Kad god Veleposlanstvo ili židovska zajednica u Mostaru zatraže pomoć ili podršku od predsjednika Čovića, on uvijek odgovara, što pokazuje njegovu predanost ovom odnosu. Štoviše, uz inicijativu HDZ-a BiH i gradonačelnika Marija Kordića, Gradsko vijeće Mostara je 2022. godine glasovalo za preimenovanje šest ulica koje su nosile imena bivših ustaških dužnosnika iz Drugog svjetskog rata. To samo po sebi pokazuje kako vodstvo čini sve što je moguće kako bi iskorijenilo ovaj dio povijesti i krenulo prema pozitivnijoj budućnosti.

Kako gledate na činjenicu da je najnoviji događaj korišten u pokušaju generaliziranja Hrvata, a posebno područja Hercegovine, kao "gnijezda ustaša", kako je rekao jedan "influencer", u kontrastu s vrijednim, marljivim ljudima i izvrsnim tvrtkama koje već godinama surađuju s Izraelom?



- Tijekom godina službe u Bosni i Hercegovini primijetila sam nesretnu tendenciju među nekim osobama, ponekad političarima, ponekad onima što ih nazivamo "tipkovnički heroji", da svaku raspravu pretvore u međunacionalnu konfrontaciju. Ako pažljivo pročitate moju izjavu, jasno je da nisam napala sve Hrvate u Bosni i Hercegovini, niti sve one koji su prisustvovali koncertu. Specifično sam se odnosila na one koji su entuzijastično koristili nacističke geste. Kao netko iz obitelji čiji su članovi preživjeli Holokaust, iz naroda koji je izgubio desetke tisuća žrtava u rukama ustaša te šest milijuna više u rukama njemačkih nacista, osjećam moralnu obvezu podići crvenu zastavu kada vidim takve geste. Ovo nije pitanje religije. Bilo da ste katolik, pravoslavac ili musliman, mržnji se treba suprotstaviti gdje god se pojavi. Žao mi je što se temeljno moralno pitanje koristi za političku ili vjersku podjelu.

Vidite li prostor za zajedničke inicijative koje bi promicale kulturu sjećanja na sve žrtve totalitarnih režima, uz istodobno njegovanje prijateljstva između dvaju naroda?



- Jedan američki filozof jednom je rekao: "Oni koji ne mogu pamtiti prošlost, osuđeni su da je ponove." Dodala bih da je neznanje jedan od glavnih korijena mržnje. Učenje o povijesti i kulturi drugih najučinkovitiji je način za izgradnju mostova, smanjenje neprijateljstva i stvaranje pravog prijateljstva između naših naroda.

Kako komentirate činjenicu da se sam pjevač distancirao od fašizma i nacizma?



- Prvo, pozdravljam bilo koji jasan čin odbacivanja fašizma i nacizma. To je osnovni moralni zahtjev. Cijenim izjavu gospodina Perkovića, posebno zato što će je mnogi njegovi sljedbenici pročitati, što je vrlo važno. Umjetnik njegove popularnosti ima stvarnu moć utjecati na sljedeću generaciju, inspirirati ponos, probuditi identitet i promicati domoljublje - elemente s kojima se mi Izraelci možemo vrlo lako povezati.