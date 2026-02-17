Lindsey Vonn se vratila kući nakon užasa u Italiji: 'Noga mi je u komadima, ozljeda je puno gora'

Američka skijaška legenda Lindsey Vonn napokon se vratila na američko tlo nakon što je više od tjedan dana provela u talijanskoj bolnici, oporavljajući se od teškog prijeloma noge zadobivenog na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo. U dirljivoj video objavi na Instagramu dokumentirala je svoje iscrpljujuće putovanje koje je uključivalo prijevoz hitnom pomoći, ukrcavanje na nosilima u privatni zrakoplov te dolazak u bolnicu u SAD-u. Unatoč bolnoj situaciji i nozi učvršćenoj vanjskim fiksatorom, Vonn je na kraju snimke iz bolničkog kreveta pobjednički podigla šaku, pokazujući neslomljivi duh koji ju je i učinio ikonom.

"Moja noga je još uvijek u komadima... ali konačno sam KOD KUĆE!" napisala je uz video, otkrivši da je njezino stanje kompliciranije nego što se mislilo. "Moja ozljeda je puno teža od običnog prijeloma noge. Još uvijek pokušavam shvatiti što to znači i kakav je put preda mnom, ali dat ću vam više detalja u nadolazećim danima." Vonn, koja je u Italiji prošla čak četiri operacije, dodala je kako se veseli sljedećem kirurškom zahvatu u SAD-u koji će joj omogućiti uklanjanje vanjskog stabilizatora i napokon malo više pokretljivosti.

Kalvarija za 41-godišnju Amerikanku započela je osmog veljače, samo trinaest sekundi nakon starta olimpijskog spusta. U pokušaju da odveze što agresivniju liniju, desnom je rukom zakačila vrata, što ju je katapultiralo u zrak i poslalo u stravičan pad niz zaleđenu stazu. Jezivi krici koji su odjeknuli planinom utihnuli su šokiranu publiku, a nakon više od deset minuta pružanja pomoći na stazi, Vonn je helikopterom prevezena u bolnicu. Dijagnoza je bila poražavajuća: kompleksni prijelom potkoljenične kosti.

Ova ozljeda bila je brutalan kraj onoga što je trebao biti njezin veličanstveni oproštaj. Vonn je na svojim petim i posljednjim Olimpijskim igrama nastupila unatoč činjenici da je samo tjedan dana ranije potrgala prednji križni ligament u istom lijevom koljenu. Uz to, već godinama skija s djelomično titanijskim desnim koljenom. Njezina hrabrost da stane na start s takvim ozljedama graniči s nevjerojatnim i svjedoči o ogromnoj želji da se oprosti pod vlastitim uvjetima, no planina je, kako je i sama kasnije napisala, ovaj put imala zadnju riječ.

U jednoj od ranijih objava iz bolnice, Vonn je poručila kako ne žali zbog svoje odluke. "Kada razmišljam o padu, nisam stajala na startu nesvjesna mogućih posljedica. Znala sam što radim. Odabrala sam riskirati. Svaki skijaš na startu preuzeo je isti rizik, jer čak i ako si najjača osoba na svijetu, planina uvijek drži karte u svojim rukama", napisala je Vonn. Sophie Goldschmidt, predsjednica Američkog skijaškog saveza, koja ju je posjetila u bolnici, izjavila je za medije kako je Vonn vozila "na sve ili ništa" te da se o ljudima najviše nauči u teškim trenucima. I dok se Vonn priprema za nove operacije i dug oporavak, poručila je kako se i dalje veseli trenutku kada će ponovno stati na vrh planine, zaključivši odlučno: "I hoću."