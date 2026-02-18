Tko to prijeti Dinamu? Ovaj je podatak najveće upozorenje za plave

Dinamo u četvrtak u Maksimiru dočekuje belgijski Genk (18.45 sati, Arenasport 1). Hrvatskom doprvaku stiže klub koji ove sezone igra jako dobro u gostima, jer upisao je već 10 gostujućih pobjeda u 18 odigranih utakmica. Genk se trenutačno nalazi na tek sedmom mjestu belgijske lige, ali je u nizu od četiri pobjede u svim natjecanjima i u dobroj formi stiže u Zagreb. U Europskoj ligi "štrumpfovi", kako glasi nadimak Genka, završili su na visokom devetom mjestu, uz pet pobjeda, jednim remijem i dva poraza. Pobijedili su Rangerse, Bragu, Basel, Utrecht i Malmö. Bez golova odigrali su s Betisom (Dinamo od istog suparnika izgubio 1:3 u Maksimiru), a poraženi su od Ferencvarosa i Midtjyllanda. Dakle, Genk je u Europskoj ligi osvojio šest bodova više od Dinama, i ta je činjenica najbolje upozorenje Zagrepčanima.

Iako se među navijače Dinama sve više uvlači teza da je hrvatski klub favorit, mnoge stvari sugeriraju da to i nije baš tako. Jer, osim što je Belgijska liga dosta kvalitenija od Supersport HNL-a, te uz to što je Genk završio 9. a Dinamo 25. u prvom dijelu natjecanja europske lige, i vrijednost momčadi po transfermarktu pokazuje žašto Genk u ovaj dvomeč ulazi kao favorit. Vrijednost igrača Genka je 137 milijuna eura, odnosno skoro dva i pol puta više od Dinamove momčadi (58 milijuna). osamnaestogodišnji ofenzivni veznjak/krilo grčkog podrijetla Konstantinos Karetsas, čija je procijenjena vrijednost 28 milijuna eura i koji se smatra jednim od talentiranijih tinejdžera u Europi. Usporedbe radi, najvijredniji igrač Dinama prema transfermarktu je Ismaël Bennacer sa 9 milijuna eura, no on zbog ozljede već neko vrijeme ne konkurira za utakmice.

Uz Karetsasa, najveću pažnju od igrača Genka privlače i desni bek Zakaria El Ouahdi, čija je vrijednost procijenjena na 15 milijuna eura, te stoper Matte Smets, procijenjen na 11 milijuna eura. Važan dio momčadi je i kapetan Bryan Heynen. Iako s 29 godina nije u fokusu transfera kao mlađi suigrači, njegova uloga u veznom redu je ključna za igru Genka. Heynen je za Genk ono što je Josip Mišić za Dinamo.

Naravno, ima i Dinamo razloga za optimizam uoči Genka. Kovačevićeva je momčad vodeća na prvenstvenoj ljestvici, plavi igraju dobro, u posljednjih osam utakmica upisali su tek jedan poraz, i to u Europskoj ligi kod Midtjyllanda (2:0). U 2026. su plavi dohvatili i šest pobjeda, a ni remijem na riječkoj Rujevici (0:0) nitko ne treba biti nezadovoljan, jer Dinamo je dominirao u toj utakmici.

U povijesti europskih klupskih natjecanja Dinamo i Genk međusobno su se sučelili prije nepunih pet godina, ujesen 2021. godine u grupnoj fazi Europske lige. Plavi su 30. rujna u gostima pobijedili s 3:0, dok je 25. studenoga u Zagrebu bilo 1:1. Zagrebačka je momčad tada izborila prolaz dalje zauzevši drugo mjesto u skupini s 10 osvojenih bodova, tri manje od West Ham Uniteda. Zanimljivo, u tim utakmicama protiv Genka igrali su Livaković, Mišić i Théophile-Catherine, koji i danas igraju u Dinamu.

Dvije utakmice protiv Genka nose i potencijalo veliku zaradu od Uefinih nagrada. Ukupno su plavi ove sezone od Europe zaradili oko 13.5 milijuna eura, a taj iznos, naravno, mogu još značajno podebljati. Eventualni prolazak protiv Genka i plasman u osminu finala Europske lige donio bi klubu 1.8 milijuna eura. Plasman u četvrtfinale donosi 2.6 milijuna eura, u polufinale 4.3 milijuna eura, a u finale 6.8 milijuna eura. Pobjednik natjecanja će zaraditi dodatnih 5.8 milijuna eura. Dakle, Dinamo je i dalje u igri za preko 21 milijun eura samo od Uefinih nagrada. Te će cifre vjerojatno ostati tek san, prvi cilj Dinama je proći Genk, a onda šta bude u somini finala. Ako Dinamo prođe Belgijce, već se zna na koga bi mogao u osmini finala. Bolji iz dvoboja Dinamo – Genk ići će na Romu ili Freiburg, a ždrijeb osmine finala održat će se 27. veljače.