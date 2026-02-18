Naši Portali
NA MAKSIMIRU PO POBJEDU

Kovačević optimističan uoči teškog ispita: 'Duplo su skuplji od nas, ali padale su i jače ekipe'

Zagreb: GNK Dinamo održao konferenciju za medije uoči utakmice protiv Genka
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.02.2026.
u 16:18

Vjerujem da ćemo, osim ove dvije s Genkom, odigrati u Europi još koju ove sezone. Pred našim navijačima možemo do uspjeha

Nogometaše Dinama u četvrtak od 18:45 očekuje nova teška utakmica u Europskoj ligi. U doigravanju za plasman u osminu finala ovog natjecanja, na Maksimiru će gostovati belgijski Genk. Riječ je o vrlo jakoj momčadi koja je zauzela deveto mjesto u ligaškom dijelu, prvo koje ne vodi direktno u osminu finala. U osam utakmica u ovom natjecanju ostvarili su pet pobjeda, remi i dva poraza.

Utakmicu su najavili trener plavih Mario Kovačević i povratnik u momčad nakon teške ozljede, desni bek Moris Valinčić:

- Genk je po kvaliteti u gornjoj polovici suparnika s kojima smo se susretali u Europi ove sezone. Osvojili su 16 bodova, što dovoljno govori o njihovoj snazi, samo zbog gol-razlike nisu izravno ušli u osminu finala. Dvostruko su skuplji od nas. Genk je prava europska momčad, žele igrati brzo i okomito. Imali smo s takvim momčadima problema, ali želio sam još dvije utakmice s nekom takvom momčadi da pokažemo da smo napredovali i da se možemo s njima nositi. Vjerujem da ćemo, osim ove dvije s Genkom, odigrati u Europi još koju ove sezone. Pred našim navijačima možemo do uspjeha - rekao je Kovačević o sutrašnjem suparniku.

- Dinamo, s kim god igra na Maksimiru, igra mu samo pobjeda. Uvijek smo se tako postavljali i opet ćemo se tako postaviti. Bilo je i loših rezultata, ali vjerujem da smo sada iskusniji i pametniji, spremniji za takve snažnije suparnike. Genk je kvalitetan, ali vjerujemo u sebe. Ne razmišljam o Varaždinu ni o bilo čemu drugom, samo nam je uspjeh protiv Genka na pameti. I puno bolje ekipe od Genka padale su u Maksimiru, vjerujem da će i u četvrtak biti tako - dodao je.

Otkrio je i kakvo je stanje s igračkim kadrom:

- Nema Ismaela Bennacera već dulje, ostali su u dobroj formi i spremni čekaju utakmicu s Genkom. Ne bih puno o sastavu. Bitno je da su svi u dobrom stanju, i oni koji startaju i oni koji ulaze, vidjet ću još za koga ću se odlučiti.

Protivnika je prokomentirao i Valinčić:

- Genk nije poput ekipa s kojima igramo u SHNL-u. Oni su dosta brži, okomitiji i otvoreniji. Bit će sutra zanimljiva utakmica. Ne treba nas ništa plašiti. Prošlo je mjesec dana otkad sam u punom treningu. Odigrao sam i tri utakmice i sad sam na optimalnoj razini.

mario kovačević Genk Europska liga Dinamo

