Plivanje

Ljudi, je li ovo moguće: Imamo plivača među top 10 u svijetu svih vremena

France Wins Medals at European Short Course Swimming Championships - Poland
Newspix/ABACA/ABACA
Autor
Damir Mrvec
18.02.2026.
u 16:10

Prema najnovijoj all-time ljestvici štafetnih dionica na 50 jardi slobodno (SCY), objavljenoj u veljači 2026., Hribar je s vremenom 17.59 ušao među deset najbržih u povijesti, zauzevši šesto mjesto svih vremena.

Kada je hrvatski premijer Andrej Plenković početkom siječnja izdvojio Jeru Hribara kao “najfascinantniji rezultat godine”, činilo se da je splitski sprinter zaokružio bajkovitu 2025.

Tri medalje na Europskom prvenstvu u malim bazenima u Lublinu, uključujući zlato na 50 slobodno protiv Francuza Maximea Grousseta, donijele su mu status sportske senzacije i titulu najboljeg sportaša Hrvatske u izboru sportskih novinara.

No Hribar tu nije stao. Prema najnovijoj all-time ljestvici štafetnih dionica na 50 jardi slobodno (SCY), objavljenoj u veljači 2026., Hribar je s vremenom 17.59 ušao među deset najbržih u povijesti, zauzevši šesto mjesto svih vremena. Time je student Louisiana State University dobio i snažnu američku potvrdu svoje svjetske klase.

Na ljestvici se nalazi uz imena poput Caeleba Dressela, Jordana Crooksa i Josha Lienda, što dodatno naglašava značaj ovog postignuća.

Za hrvatsko plivanje ovo je više od statistike – to je potvrda da medalje iz Lublina nisu bile iznimka, nego početak kontinuiteta. Hribar, koji u Baton Rougeu uspješno spaja studij i vrhunski sport, jasno poručuje da pritiska nema i da je ovo tek prva postaja.

Nakon titule sportaša godine, sada je i službeno među najbržima u povijesti. A Europsko prvenstvo u Parizu 2026.sve nam je bliže.

Ključne riječi
Lublin SAD Europsko prvenstvo Jere Hribar Plivanje

Komentara 1

Pogledaj Sve
MI
mikimouse12
16:56 18.02.2026.

Zasto ne bi moglo biti moguce?

