TRAŽE I ODŠTETU

Stigao ultimatum Srbiji: Traži se izručenje osumnjičenika za ubojstvo Jean-Michela Nicoliera

Vukovar: Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/5
Autori: Vecernji.hr , Paulo Simić/Hina
18.02.2026.
u 11:50

''Dostavili smo kolegama iz Francuske svu dokumentaciju, sve što imamo u vezi s tim tim. Ostvarili smo jako dobru suradnju s njima i voljeli bismo da oni imaju više sreće'', rekao je Ivan Turudić u studenome

Obitelj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera uputila je ultimatum Republici Srbiji putem njihova veleposlanstva u Parizu. U noti, koju je potpisao njihov pravni zastupnik u Francuskoj, Jean-Michelova majka Lyliane Fournier i brat Paul zahtijevaju od Republike Srbije dvije stvari – izručenje osumnjičenika za njegovo ubojstvo i isplatu odštete od 200.000 eura, doznaje Jutarnji list

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je u studenom da je u Hrvatskoj obustavljena istraga protiv osobe za koju se sumnja da je ubila hrvatskog branitelja i francuskog dragovoljca Jean Michela Nicoliera na Ovčari, a svi dokumenti u vezi s tim ratnim zločinom dostavljeni su Francuskoj.

Podsjetio je kako postoji osnovana sumnja da je Jean Michela Nicoliera likvidirao Spasoje Petković, nadimkom Štuka, koji se nalazi u Srbiji. "Međutim, Srbija ga je odbila predati Hrvatskoj, stoga smo morali prekinuti istragu'', rekao je Turudić u izjavi za N1 iz Kolone sjećanja u Vukovaru. Glavni državni odvjetnik naglasio je kako ratni zločin ne zastarijeva, i može ga goniti svatko i svugdje u svijetu,  pa tako i Francuska čiji je Nicolier bio državljanin. ''Dostavili smo kolegama iz Francuske svu dokumentaciju, sve što imamo u vezi s tim tim. Ostvarili smo jako dobru suradnju s njima i voljeli bismo da oni imaju više sreće'', rekao je Turudić.

Nakon što su krajem listopada na Ovčari ekshumirani  i identificirani posmrtni ostaci hrvatskog branitelja i francuskog dragovoljca  Jean Michela Nicoliera, Turudić je istaknuo da DORH nastavlja raditi na procesuiranju svih ratnih ratnih zločina na području Vukovara i cijele Hrvatske. ''Svakog tjedna, svakog mjeseca smo na Petrovačkoj doli gdje su posmrtni ostaci 36 osoba, a očekuje se da će ih biti nađeno još desetine'', rekao je državni odvjetnik u studenom.
KU
Kukaimotika
09:40 18.02.2026.

Srbi, odmorite malo! Za razliku od vaseg bjeloruskog Cacilenda, francuska drzava brine o svojim drzavljanima, ocekujte uskoro da ce Macron Vucicu prisapnuti, da ako ne izruci Spasoju i ne pljune Eurice obitelji ubijenog hrv/fran. branitelja, da Francuska bude, umjesto Rafala, poslala Srbiji letece cilime!!

Avatar barba_arba
barba_arba
10:22 18.02.2026.

Da li se ikad razmišljalo o takozvanom izraelskom modelu?

MA
marinerocro
09:40 18.02.2026.

U lancu te zločinačke mašinerije veliki je broj sudionika od generala pa do krvnika koji su sudjelovali u zločinima koji bi trebali stati pred lice pravde. I to je jedan dokaz o nesposobnosti Europe koja je zatvorila oči i dozvolilaa da se zločinci slobodno šeću Europom.

