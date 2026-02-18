Stigao ultimatum Srbiji: Traži se izručenje osumnjičenika za ubojstvo Jean-Michela Nicoliera

Obitelj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera uputila je ultimatum Republici Srbiji putem njihova veleposlanstva u Parizu. U noti, koju je potpisao njihov pravni zastupnik u Francuskoj, Jean-Michelova majka Lyliane Fournier i brat Paul zahtijevaju od Republike Srbije dvije stvari – izručenje osumnjičenika za njegovo ubojstvo i isplatu odštete od 200.000 eura, doznaje Jutarnji list.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je u studenom da je u Hrvatskoj obustavljena istraga protiv osobe za koju se sumnja da je ubila hrvatskog branitelja i francuskog dragovoljca Jean Michela Nicoliera na Ovčari, a svi dokumenti u vezi s tim ratnim zločinom dostavljeni su Francuskoj.

Podsjetio je kako postoji osnovana sumnja da je Jean Michela Nicoliera likvidirao Spasoje Petković, nadimkom Štuka, koji se nalazi u Srbiji. "Međutim, Srbija ga je odbila predati Hrvatskoj, stoga smo morali prekinuti istragu'', rekao je Turudić u izjavi za N1 iz Kolone sjećanja u Vukovaru. Glavni državni odvjetnik naglasio je kako ratni zločin ne zastarijeva, i može ga goniti svatko i svugdje u svijetu, pa tako i Francuska čiji je Nicolier bio državljanin. ''Dostavili smo kolegama iz Francuske svu dokumentaciju, sve što imamo u vezi s tim tim. Ostvarili smo jako dobru suradnju s njima i voljeli bismo da oni imaju više sreće'', rekao je Turudić.

Nakon što su krajem listopada na Ovčari ekshumirani i identificirani posmrtni ostaci hrvatskog branitelja i francuskog dragovoljca Jean Michela Nicoliera, Turudić je istaknuo da DORH nastavlja raditi na procesuiranju svih ratnih ratnih zločina na području Vukovara i cijele Hrvatske. ''Svakog tjedna, svakog mjeseca smo na Petrovačkoj doli gdje su posmrtni ostaci 36 osoba, a očekuje se da će ih biti nađeno još desetine'', rekao je državni odvjetnik u studenom.