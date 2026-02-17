Idemo po bodove protiv Bugarske i Kosova

Nenad Gračan, izbornik hrvatske ženske nogometne reprezentacije objavio je popis igračica za predstojeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo koje će se održati od 24. lipnja do 25. srpnja 2027. godine u Brazilu.

Hrvatsku reprezentaciju u nadolazećem ciklusu očekuju dvije utakmice – gostovanje u Bugarskoj 3. ožujka te domaći susret u Karlovcu protiv Kosova 7. ožujka.

Okupljanje reprezentacije zakazano je za 26. veljače u Zagrebu, gdje će izbornik Nenad Gračan s reprezentativkama odraditi pripreme za prve kvalifikacijske izazove.

- Nalazimo se pred novim ciklusom – imamo dvije utakmice protiv Bugarske i Kosova. To su protivnici protiv kojih možemo odigrati kvalitetno. Što se tiče popisa igračica, došlo je do određenih promjena i dosta smo pomladili sastav.

Najvažnije je da budemo na tragu prijateljskih utakmica koje smo odigrali na Malti, odnosno protiv Crne Gore. Također, važno je da mlađe igračice stječu iskustvo uz one starije, koje su tu zbog svega što nam slijedi, kako bismo ušli u kvalitetan kontinuitet. Naravno, želja nam je pobjeda - rekao je Gračan.

Hrvatska ženska reprezentacija igrat će u Ligi C, u skupini C2, zajedno s Kosovom, Bugarskom i Gibraltarom, s kojima će se boriti za plasman u viši rang natjecanja, ali i za poziciju koja vodi prema doigravanju za Svjetsko prvenstvo.

Popis igračica - vratarke: Doris Bačić (Lazio), Ana Ristovski (Hajduk), Carlotta Sesjak (Recklinghausen);

obrambene: Ana Jelenčić (Servette Geneve), Kristina Nevrkla (Lio Osijek), Tea Vračević (SKN St. Polten), Lucia Orkić (RB Salzburg), Janja Čanjevac (Hajduk), Maria Kunštek (Agram), Nina Varga (Međimurje);

vezne: Izabela Lojna (Lio Osijek), Ella Ljuština (Grasshopper Zurich), Maja Joščak (Agram), Ivana Slipčević (SC Sand), Petra Pezelj (SFK 2000 Sarajevo), Bianca Rose Galic (Sydney FC), Barbara Živković (Hajduk), Helena Spajić (Dinamo), Lucija Vunić (Dinamo);

napadačice: Ivana Rudelić (Basel), Karla Kurkutović (GKS Górnik Łęczna), Petra Mikulica (SCR Altach), Paula Vidović (Ingolstadt), Erika Vrban Zschuppe (Tampa Bay Sun)