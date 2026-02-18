Naši Portali
NEOPJEVANI JUNAK

Ovaj čovjek glavna je atrakcija jednog sporta na ZOI: Nećete vjerovati zašto se mora presvlačiti svakih nekoliko minuta

Figure Skating - Men Single Skating - Free Skating
YARA NARDI/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
18.02.2026.
u 17:12

Sa sobom nosi jakne svih nacionalnih timova za koje nastupaju njegovi klizači te kako koji izlazi na led ih mijenja

Benoît Richaud francuski je trener i koreograf u umjetničkom klizanju i vjerojatno glavna atrakcija na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu kada je u pitanju ovaj sport. Mnogi su čuli kako sportaši znaju promijeniti nacionalnost te kroz karijeru zastupati više zemalja, ali ovaj francuski stručnjak tu je pojavu odveo na sasvim novu razinu. 38-godišnji francuski stručnjak na ovim Igrama zastupa ukupno 16 klizača iz čak 13 različitih zemalja. 

Ta informacija zaista zvuči nestvarno, no nema sumnje u njenu istinitost, a Ricahud se trudi i iskazati poštovanje svakoj od zemalja iz kojih dolaze njegovi puleni. Naime, sa sobom nosi jakne svih nacionalnih timova za koje nastupaju njegovi klizači te kako koji izlazi na led ih mijenja kako bi uvijek nosio nacionalne simbole svog klizača koji u tom trenutku nastupa.

Svi se pitaju zašto raskopčava kombinezon: Taj potez vrijedan je milijun dolara

- Na natjecanje nosim sve jakne, a zatim se bacim na brzo presvlačenje. Pomažu mi pritom ljudi iz saveza ili voditelji timova - objasnio je za NBC.

-  Znam da neki treneri žele nositi običnu odjeću. Ali Olimpijske igre posebna su prigoda gdje biste trebali cijeniti i različitosti među ljudima. To je nešto prekrasno. Svaka zemlja ima svoju kulturu. Kad se pojavim na ekranu, želim to istaknuti - dodao je Richaud.
