Mađarski vapaj Janafu, dobra hrvatska reakcija i ministarstvo blesavog hoda

Najava Mađarske i Slovačke da će hitno zatrebati usluge Janafa izazvala je veliku pozornost i pobudila reakcije hrvatskog Ministarstva gospodarstva na čelu s Antom Šušnjarom do montypythonovskog Ministarstva blesavog hoda na čelu s Johnom Cleeseom. Nije šala. Prvo je reagirao Šušnjar, a onda je reagirao John Cleese na svom profilu na X-u: "Thank you, Croatia". Hvala Hrvatska, napisao je prenoseći nečiju interpretaciju koja kaže da su "Orban i Fico tražili od Hrvatske da pumpa rusku naftu, ali Hrvatska je to odbila, poručivši da nafta izravno financira ruski rat protiv Ukrajine". Zaključak tog napisa koji je Cleese komentirao zahvalom Hrvatskoj bio je: "Da se svaka zemlja ponaša kao Hrvatska, Rusija bi već izgubila rat".
DRUGI PREDSJEDNIKOV MANDAT
FOTO Mesić na štakama, Kolinda u vrećici skrivala cipele: Prisjetite se kako je prije točno godinu izgledala prisega Zorana Milanovića
3
LUKSUZNI RAJ
FOTO Novak Đoković otvorio vrata svog imanja od 3 milijuna eura: Ima kokošinjac kakav još niste vidjeli
Urnebesni rezultati
Zelenski mu zavrnuo pipu jer se išao udvarati Rusima kao da samo Rusija jedina ima energente.Mađarska je takva jad i bijeda bila pod Rusima da se to ne može opisati.Majčica EU je uzdigla Mađarsku do neba a da toga nisu sami svjesni.