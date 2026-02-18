Mađarski vapaj Janafu, dobra hrvatska reakcija i ministarstvo blesavog hoda

Najava Mađarske i Slovačke da će hitno zatrebati usluge Janafa izazvala je veliku pozornost i pobudila reakcije hrvatskog Ministarstva gospodarstva na čelu s Antom Šušnjarom do montypythonovskog Ministarstva blesavog hoda na čelu s Johnom Cleeseom. Nije šala. Prvo je reagirao Šušnjar, a onda je reagirao John Cleese na svom profilu na X-u: "Thank you, Croatia". Hvala Hrvatska, napisao je prenoseći nečiju interpretaciju koja kaže da su "Orban i Fico tražili od Hrvatske da pumpa rusku naftu, ali Hrvatska je to odbila, poručivši da nafta izravno financira ruski rat protiv Ukrajine". Zaključak tog napisa koji je Cleese komentirao zahvalom Hrvatskoj bio je: "Da se svaka zemlja ponaša kao Hrvatska, Rusija bi već izgubila rat".