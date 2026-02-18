Naši Portali
Tomislav Krasnec

Mađarski vapaj Janafu, dobra hrvatska reakcija i ministarstvo blesavog hoda

18.02.2026. u 08:36

Hrvatska samo želi da u ovoj situaciji, kad je jasno da ne stoje mađarske teze o nepouzdanosti Janafovih kapaciteta i cijena, svi shvate i počnu tretirati Janaf kao ozbiljan pravac dobave koji može i treba nadomjestiti ovisnost o ruskoj Družbi

Najava Mađarske i Slovačke da će hitno zatrebati usluge Janafa izazvala je veliku pozornost i pobudila reakcije hrvatskog Ministarstva gospodarstva na čelu s Antom Šušnjarom do montypythonovskog Ministarstva blesavog hoda na čelu s Johnom Cleeseom. Nije šala. Prvo je reagirao Šušnjar, a onda je reagirao John Cleese na svom profilu na X-u: "Thank you, Croatia". Hvala Hrvatska, napisao je prenoseći nečiju interpretaciju koja kaže da su "Orban i Fico tražili od Hrvatske da pumpa rusku naftu, ali Hrvatska je to odbila, poručivši da nafta izravno financira ruski rat protiv Ukrajine". Zaključak tog napisa koji je Cleese komentirao zahvalom Hrvatskoj bio je: "Da se svaka zemlja ponaša kao Hrvatska, Rusija bi već izgubila rat".

NJUŠKALO
NJUŠKALO
10:33 18.02.2026.

Zelenski mu zavrnuo pipu jer se išao udvarati Rusima kao da samo Rusija jedina ima energente.Mađarska je takva jad i bijeda bila pod Rusima da se to ne može opisati.Majčica EU je uzdigla Mađarsku do neba a da toga nisu sami svjesni.

KL
kliker24
11:59 18.02.2026.

Kad i novinari koriste sirovim riječnikom, , blesavi, po matrici PRH, žalosno ⛔

PS
Petar.Storm
16:17 18.02.2026.

veliki zetoni na kockarskom stolu...nasoj.raji se baca pijesak u oci....janaf je samo triger,slijedi otimanje Jadrana i Rijeke..nekome je stalo do Velike Madjarske a Orban vec mrsi brk kako ce biti novi gazda naseg Primorja koje ce progutati i uklopiti u svoje granice......zivi bili pa vidili...zar su za to ginuli ili ostali invalidi nasi decki u onim sugavim godinama 90e do 95e?

