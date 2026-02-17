Naši Portali
REAKCIJA NAKON EMISIJE

Potres na MAXSportu zbog Joška Jeličića? Hrvatski telekom uputio javnu ispriku gledateljima

Zagreb: Nova zgrada HT-a
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
17.02.2026.
u 16:41

Hrvatski Telekom, vlasnik MAXSport kanala, oglasio se službenim priopćenjem nakon emisije 'Studio SuperSport HNL'. Iz kompanije su uputili ispriku gledateljima zbog, kako navode, neprimjerenih stavova i osobnih diskvalifikacija koje je iznio jedan od njihovih komentatora

Nakon emisije „Studio SuperSport HNL“ emitirane 15. veljače, Hrvatski Telekom je kao izdavač MAXSport kanala osjetio potrebu reagirati službenim priopćenjem. U izjavi objavljenoj dva dana kasnije, kompanija je izrazila žaljenje i uputila ispriku svima koje su izjave u spomenutoj emisiji mogle povrijediti. Iz HT-a su se u potpunosti ogradili od takvih istupa, naglasivši kako oni ne odražavaju stavove uredništva i izdavača. „Od sportskih komentatora koje angažiramo očekujemo stručne sportske analize i komentare, a ne komentiranje unutarklupskih odnosa i klupskih politika na neprimjeren način, osobito ne kroz osobne diskvalifikacije i napade na pojedince“, stoji u priopćenju.

Iako u službenoj objavi nije navedeno ime, u medijima i javnosti nije bilo dvojbe da se reakcija odnosi na oštre komentare stručnog analitičara Joška Jeličića. Njegovi istupi, poznati po direktnosti i nedostatku dlake na jeziku, ovaj su put bili usmjereni na stanje u Hajduku, a povod je bila smjena sportskog direktora Gorana Vučevića, koju je proveo predsjednik Uprave Ivan Bilić. Jeličić je u svom stilu prokomentirao vođenje splitskog kluba, ustvrdivši kako je Hajduk vođen „emocijom, a ne razumom“ i da je Vučević potrošen u samo osam mjeseci.

Kritike nisu stale samo na općenitoj analizi. Jeličić je usporedio klupsku politiku Hajduka s onom u Rijeci, istaknuvši kako je Damir Mišković u gotovo 14 godina promijenio četiri sportska direktora, dok je Hajduk to učinio u znatno kraćem roku, zaključivši kako je „to pametnom dovoljno“. Posebno oštre riječi uputio je na račun vodstva kluba, aludirajući da „predsjednik udruge stanara ima više karizme“, što se očito uklapa u opis „osobnih diskvalifikacija“ koje je Hrvatski Telekom osudio.

Vrhunac Jeličićevog komentara bio je direktan poziv upućen udruzi Naš Hajduk, koju je uz Grad Split označio kao jedinu konstantu u posljednjih 15 godina. „Zamolio bih ove iz Udruge Naš Hajduk da nas ostave njihove ideologije i učenja demokracije i neka idu ća i ostave nas na miru“, poručio je Jeličić, čime je očito pređena granica koju je uredništvo MAXSporta spremno tolerirati.
priopćenje isprika Hrvatski Telekom

Komentara 3

PE
Pentagon
17:57 17.02.2026.

JJ je rekao istinu. Neka pati koga smeta.

Avatar mladen valentić
mladen valentić
17:29 17.02.2026.

Zašto potres? Rekao je što svatko zna, da su svi u Hajduku taoci Udruge NH i djela Torcide, a oni sami se drže kao Zlatno telei za ništa nisu krivi i odgovorni!

Avatar rubinet
rubinet
17:03 17.02.2026.

Zaključujem: J.J. je uskoro bivši. ......Ili pretjerujem?

