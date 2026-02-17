Potres na MAXSportu zbog Joška Jeličića? Hrvatski telekom uputio javnu ispriku gledateljima

Nakon emisije „Studio SuperSport HNL“ emitirane 15. veljače, Hrvatski Telekom je kao izdavač MAXSport kanala osjetio potrebu reagirati službenim priopćenjem. U izjavi objavljenoj dva dana kasnije, kompanija je izrazila žaljenje i uputila ispriku svima koje su izjave u spomenutoj emisiji mogle povrijediti. Iz HT-a su se u potpunosti ogradili od takvih istupa, naglasivši kako oni ne odražavaju stavove uredništva i izdavača. „Od sportskih komentatora koje angažiramo očekujemo stručne sportske analize i komentare, a ne komentiranje unutarklupskih odnosa i klupskih politika na neprimjeren način, osobito ne kroz osobne diskvalifikacije i napade na pojedince“, stoji u priopćenju.

Iako u službenoj objavi nije navedeno ime, u medijima i javnosti nije bilo dvojbe da se reakcija odnosi na oštre komentare stručnog analitičara Joška Jeličića. Njegovi istupi, poznati po direktnosti i nedostatku dlake na jeziku, ovaj su put bili usmjereni na stanje u Hajduku, a povod je bila smjena sportskog direktora Gorana Vučevića, koju je proveo predsjednik Uprave Ivan Bilić. Jeličić je u svom stilu prokomentirao vođenje splitskog kluba, ustvrdivši kako je Hajduk vođen „emocijom, a ne razumom“ i da je Vučević potrošen u samo osam mjeseci.

Kritike nisu stale samo na općenitoj analizi. Jeličić je usporedio klupsku politiku Hajduka s onom u Rijeci, istaknuvši kako je Damir Mišković u gotovo 14 godina promijenio četiri sportska direktora, dok je Hajduk to učinio u znatno kraćem roku, zaključivši kako je „to pametnom dovoljno“. Posebno oštre riječi uputio je na račun vodstva kluba, aludirajući da „predsjednik udruge stanara ima više karizme“, što se očito uklapa u opis „osobnih diskvalifikacija“ koje je Hrvatski Telekom osudio.

Vrhunac Jeličićevog komentara bio je direktan poziv upućen udruzi Naš Hajduk, koju je uz Grad Split označio kao jedinu konstantu u posljednjih 15 godina. „Zamolio bih ove iz Udruge Naš Hajduk da nas ostave njihove ideologije i učenja demokracije i neka idu ća i ostave nas na miru“, poručio je Jeličić, čime je očito pređena granica koju je uredništvo MAXSporta spremno tolerirati.