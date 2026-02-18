FOTO Mesić na štakama, Kolinda u vrećici skrivala cipele: Prisjetite se kako je prije točno godinu izgledala prisega Zorana Milanovića

- Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Kao hrvatski državni poglavar, držat ću se Ustava i zakona, brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske, bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti, čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost Republike Hrvatske. Tako mi Bog pomogao, prisegnuo je Milanović na svečanosti u predsjedničkom Uredu na Pantovčaku.