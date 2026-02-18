FOTO Mesić na štakama, Kolinda u vrećici skrivala cipele: Prisjetite se kako je prije točno godinu izgledala prisega Zorana Milanovića

Prije točno godinu dana, 18. veljače 2025., predsjednik Zoran Milanović prisegnuo je na svoj drugi mandat na Pantovčaku, na komornoj, ali simboličnoj ceremoniji s oko 115 uzvanika.
Prije točno godinu dana, 18. veljače 2025., predsjednik Zoran Milanović prisegnuo je na svoj drugi mandat na Pantovčaku, na komornoj, ali simboličnoj ceremoniji s oko 115 uzvanika.
Foto: Damir SENCAR
Share
Podijeli
Među njima su bili bivši predsjednici države, predstavnici vojske i sigurnosnog sustava te članovi obitelji.
Među njima su bili bivši predsjednici države, predstavnici vojske i sigurnosnog sustava te članovi obitelji.
Foto: HINA/POOL/PIXSELL
Share
Podijeli
Posebnu pažnju privukli su detalji iz publike – bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović stigla je u bijeloj kombinaciji, što je bio jedan od vizualno najupečatljivijih trenutaka inauguracije.
Posebnu pažnju privukli su detalji iz publike – bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović stigla je u bijeloj kombinaciji, što je bio jedan od vizualno najupečatljivijih trenutaka inauguracije.
Foto: HINA/POOL/PIXSELL
Share
Podijeli
Prilikom dolaska je nosila i bijelu vrećicu u kojoj su, kako se čini, bile druge cipele za ceremoniju.
Prilikom dolaska je nosila i bijelu vrećicu u kojoj su, kako se čini, bile druge cipele za ceremoniju.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Bivši predsjednik Stjepan Mesić pojavio sa štakama, što su zabilježili i fotografi.
Bivši predsjednik Stjepan Mesić pojavio sa štakama, što su zabilježili i fotografi.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Druga Milanovićeva inauguracija bila je nešto svečanija od prve, ali je zadržala odmjeren i protokolarno skroman ton, uz fokus na simboliku same prisege i uži krug uzvanika.
Druga Milanovićeva inauguracija bila je nešto svečanija od prve, ali je zadržala odmjeren i protokolarno skroman ton, uz fokus na simboliku same prisege i uži krug uzvanika.
Foto: Damir SENCAR
Share
Podijeli
- Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Kao hrvatski državni poglavar, držat ću se Ustava i zakona, brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske, bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti, čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost Republike Hrvatske. Tako mi Bog pomogao, prisegnuo je Milanović na svečanosti u predsjedničkom Uredu na Pantovčaku.
- Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Kao hrvatski državni poglavar, držat ću se Ustava i zakona, brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske, bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti, čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost Republike Hrvatske. Tako mi Bog pomogao, prisegnuo je Milanović na svečanosti u predsjedničkom Uredu na Pantovčaku.
Foto: Damir SENCAR
Share
Podijeli
Foto: Damir SENCAR
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir SENCAR
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir SENCAR
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: HINA/POOL/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir SENCAR
Share
Podijeli
Foto: HINA/POOL/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir SENCAR
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Damir SENCAR
Share
Podijeli
Foto: Damir SENCAR
Share
Podijeli
Foto: HINA/POOL/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir SENCAR
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: HINA/POOL/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: HINA/POOL/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: HINA/POOL/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir SENCAR
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Damir SENCAR
Share
Podijeli
Foto: HINA/POOL/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: HINA/POOL/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir SENCAR
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: HINA/POOL/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: HINA/POOL/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: HINA/POOL/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Lana Slivar Dominic/HINA/POOL/PI
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Damir SENCAR
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukicj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukicj/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/