Iris Livaja objavom digla na noge navijače Hajduka, imala je poseban razlog za to

Od dolaska Marka Livaje u Hajduk prošlo je pet godina. Bio je to potez za koji su rijetki mogli očekivati da će biti toliko značaja u novijoj povijesti splitskog kluba.

Marko Livaja u zadnjih je nekoliko godina postao najveća ikona kluba s Poljuda, ljubimac navijača i najbolji igrač momčadi. Iako svom voljenom klubu nije donio toliko iščekivani naslov prvaka, njegov status i autoritet i dalje rastu. Najbolji je igrač Splićana od svog dolaska i za Hajduk je odigrao 189 susreta, zabio 98 golova i podijelio 46 asistencija. Petu obljetnicu od dolaska, porukom na društvenim mrežama obilježila Livajina supruga Iris.

- Na današnji dan, a trebali smo ostati samo tri mjeseca... - napisala je Iris uz ikonice srca i Markove fotografije.

Foto: Screenshot Instagram

Navijači Hajduka nestrpljivo iščekuju naslov prvaka, kao i Livajinu izvedbu ove sezone kojom bi u završnici prvenstva promijenio omjere u korist Hajduka. U 14 ligaških utakmica skupio je 782 minute te zabio dva i asistirao za jedan gol. Prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura, ugovor s Hajdukom ima do 2027. godine.

U fokusu je zadnjih tjedana Livajin odnos s trenerom Gonzalom Garcijom. Naa toj relaciji, čini se ne cvjetaju ruže, koliko god se pokušalo zataškati. Glavna je priča produženje ugovora najboljeg Hajdukova igrača i pod kojim uvjetima, s obzirom na loše financijsko stanje u klubu.