FOTO Evo kako će izgledati zagrebačka oaza Ide Prester, na red je došao vrt

Nakon godina života u Beogradu, svestrana glazbenica i voditeljica Ida Prester sa suprugom Ivanom Peševskim i sinovima stvara novi dom u rodnom Zagrebu. 
Nakon godina života u Beogradu, svestrana glazbenica i voditeljica Ida Prester sa suprugom Ivanom Peševskim i sinovima stvara novi dom u rodnom Zagrebu. 
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Nakon što je unutrašnjost doma gotovo finalizirana, na red je došlo uređenje okućnice, što je Ida s velikim uzbuđenjem podijelila s pratiteljima.
Nakon što je unutrašnjost doma gotovo finalizirana, na red je došlo uređenje okućnice, što je Ida s velikim uzbuđenjem podijelila s pratiteljima.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
"Stan unutra se finišira, a mi od danas krećemo s uređenjem vrta!", najavila je početak nove etape radova. Posebnu pažnju posvetit će očuvanju obiteljskog nasljeđa pa će tako zadržati stari bor koji pamti iz djetinjstva, kao i voćke koje su njezini roditelji posadili prije trideset godina.
"Stan unutra se finišira, a mi od danas krećemo s uređenjem vrta!", najavila je početak nove etape radova. Posebnu pažnju posvetit će očuvanju obiteljskog nasljeđa pa će tako zadržati stari bor koji pamti iz djetinjstva, kao i voćke koje su njezini roditelji posadili prije trideset godina.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Ipak, veći dio vrta doživjet će potpunu transformaciju, s novim biljkama, uređenim stazama i stepenicama, a spominje se i plato za sunčanje.
Ipak, veći dio vrta doživjet će potpunu transformaciju, s novim biljkama, uređenim stazama i stepenicama, a spominje se i plato za sunčanje.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
OGLAS
Cijeli projekt nosi duboku emocionalnu vrijednost jer je riječ o kući koju je pedesetih godina prošlog stoljeća izgradio njezin djed Đuro. Smještena u elitnom i mirnom dijelu Zagreba, okružena šumom i zelenilom, ova nekretnina postala je platno za ostvarenje Idine vizije modernog obiteljskog života.
Cijeli projekt nosi duboku emocionalnu vrijednost jer je riječ o kući koju je pedesetih godina prošlog stoljeća izgradio njezin djed Đuro. Smještena u elitnom i mirnom dijelu Zagreba, okružena šumom i zelenilom, ova nekretnina postala je platno za ostvarenje Idine vizije modernog obiteljskog života.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Kako je otkrila, ona i suprug kupili su gornju polovicu kuće kako bi stvorili dom za sebe i sinove, Roka i Rija, dok u donjem dijelu žive njezini roditelji.
Kako je otkrila, ona i suprug kupili su gornju polovicu kuće kako bi stvorili dom za sebe i sinove, Roka i Rija, dok u donjem dijelu žive njezini roditelji.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Upravo je ideja o zajedničkom životu tri generacije obitelji Prester-Peševski pod istim krovom bila vodilja cijele obnove.
Upravo je ideja o zajedničkom životu tri generacije obitelji Prester-Peševski pod istim krovom bila vodilja cijele obnove.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
"S roditeljima i bratom Jankom krećemo u renovaciju stare didine kuće! Dida Đuro bio bi baš ponosan", napisala je Ida na početku ovog pothvata.
"S roditeljima i bratom Jankom krećemo u renovaciju stare didine kuće! Dida Đuro bio bi baš ponosan", napisala je Ida na početku ovog pothvata.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
OGLAS
Iako se renovacija pokazala znatno zahtjevnijom od planiranog, trajući više od dvije godine umjesto predviđenih devet mjeseci, obitelj nije odustala od svog sna o stvaranju zajedničke oaze.
Iako se renovacija pokazala znatno zahtjevnijom od planiranog, trajući više od dvije godine umjesto predviđenih devet mjeseci, obitelj nije odustala od svog sna o stvaranju zajedničke oaze.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Tijekom dugotrajnih radova, Ida je na društvenim mrežama otvoreno dijelila sve izazove, od problema s vlagom i trulim gredama do probijanja rokova. 
Tijekom dugotrajnih radova, Ida je na društvenim mrežama otvoreno dijelila sve izazove, od problema s vlagom i trulim gredama do probijanja rokova. 
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
A u nastavku pogledajte kako izgleda njezin stan u Beogradu.
A u nastavku pogledajte kako izgleda njezin stan u Beogradu.
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli

Ne propustite

1/