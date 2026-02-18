FOTO Evo kako će izgledati zagrebačka oaza Ide Prester, na red je došao vrt

"Stan unutra se finišira, a mi od danas krećemo s uređenjem vrta!", najavila je početak nove etape radova. Posebnu pažnju posvetit će očuvanju obiteljskog nasljeđa pa će tako zadržati stari bor koji pamti iz djetinjstva, kao i voćke koje su njezini roditelji posadili prije trideset godina.
Cijeli projekt nosi duboku emocionalnu vrijednost jer je riječ o kući koju je pedesetih godina prošlog stoljeća izgradio njezin djed Đuro. Smještena u elitnom i mirnom dijelu Zagreba, okružena šumom i zelenilom, ova nekretnina postala je platno za ostvarenje Idine vizije modernog obiteljskog života.