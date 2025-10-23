Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATSKI GENIJALAC

Znate li što je trener Milana usred presice rekao za Modrića? Ovako nešto već dugo nije viđeno

Serie A - AC Milan v Bologna
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/5
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.10.2025.
u 17:28

Trener rossonera Max Allegri posebno je na press konferenciji pohvalio Luku Modrića koji je postao motor momčadi

Talijanski velikan Milan pobjedom je od 2:1 protiv Fiorentine prošlog vikenda preuzelo vrh Serie A, a sada imaju priliku slaviti protiv Pise i privremeno povećati svoju prednost na četiri boda ispred konkurencije. Trener rossonera Max Allegri posebno je na press konferenciji pohvalio Luku Modrića koji je postao motor momčadi.

- Luka Modrić rijetko griješi jer je nevjerojatni šampion. Njegova dodavanja i vizija igre su na višoj razini u odnosu na ostale. Ugodno mu je u ovoj ulozi i uživa u tome - rekao je Allegri.

Upitan je od strane novinara je li iznenađen Milanovim vodstvom na početku sezone.

- Nisam očekivao da ćemo biti prvi, ali znao sam da imam odlične igrače i da ćemo svakodnevno naporno raditi. Tek smo na početku. Sutrašnjoj utakmici moramo pristupiti s najvećim poštovanjem - ostao je skroman.

Iako se spominje da je uvijek osvajao naslov prvaka kada je njegova momčad osvojila 16 bodova u prvih sedam kola, Allegri je jasno odgovorio:

- Zaboravite na to. Svaka momčad je različita. Bitno je dobro završiti sezonu, raditi bez pompe i ostati miran. Pobijediti utakmice je ključno.

Nećete vjerovati kakav skupocjeni poklon je Modrić kupio suigračima jer je odbio tradiciju Milana!
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Massimilano Allegri Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Franjo Glaser
Premium sadržaj
NEOBIČAN ŽIVOT

Legendarni igrač Dinama bio je hladnokrvni ubojica. Njegova izjava je jeziva, a presudu je dočekao s osmijehom

Nakon što je bio priveden zbog sumnje na ubojstvo, Glaser je bio potpuno miran i uvjeren da će izbjeći zatvorsku kaznu. No njegovi suigrači, koji su svjedočili svađi Glasera i Stokića, potvrdili su da im je Franjo priznao da je gurnuo mladića u Savu. – Ne brinite se, isplivat će negdje – prepričao je jedan suigrač jezivu Glaserovu izjavu.

Učitaj još

Kupnja