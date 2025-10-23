Znate li što je trener Milana usred presice rekao za Modrića? Ovako nešto već dugo nije viđeno

Talijanski velikan Milan pobjedom je od 2:1 protiv Fiorentine prošlog vikenda preuzelo vrh Serie A, a sada imaju priliku slaviti protiv Pise i privremeno povećati svoju prednost na četiri boda ispred konkurencije. Trener rossonera Max Allegri posebno je na press konferenciji pohvalio Luku Modrića koji je postao motor momčadi.

- Luka Modrić rijetko griješi jer je nevjerojatni šampion. Njegova dodavanja i vizija igre su na višoj razini u odnosu na ostale. Ugodno mu je u ovoj ulozi i uživa u tome - rekao je Allegri.

Upitan je od strane novinara je li iznenađen Milanovim vodstvom na početku sezone.

- Nisam očekivao da ćemo biti prvi, ali znao sam da imam odlične igrače i da ćemo svakodnevno naporno raditi. Tek smo na početku. Sutrašnjoj utakmici moramo pristupiti s najvećim poštovanjem - ostao je skroman.

Iako se spominje da je uvijek osvajao naslov prvaka kada je njegova momčad osvojila 16 bodova u prvih sedam kola, Allegri je jasno odgovorio:

- Zaboravite na to. Svaka momčad je različita. Bitno je dobro završiti sezonu, raditi bez pompe i ostati miran. Pobijediti utakmice je ključno.