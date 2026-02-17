'Hvala Bogu da Modrić još uvijek igra... Mogao bi ovako još 20 godina...'

AC Milan je na gostovanju kod Pise teže od očekivanog došao do pobjede od 2:1, ključne za ostanak u utrci za naslov prvaka. Momčad Massimiliana Allegrija nije briljirala, pokazala je nesigurnost u obrani i mučila se s organizacijom napada, no kada se činilo da će utakmica završiti neriješeno, odgovornost je preuzeo igrač od kojeg se to i očekuje. U 85. minuti, Luka Modrić, nogometni maestro koji i s četrdeset godina na leđima igra na najvišoj razini, postigao je pobjednički pogodak i donio Rossonerima velika tri boda. Navijači su ga, posve očekivano, s 45,3 posto glasova proglasili igračem utakmice, no njegova partija izazvala je i pravu erupciju emocija kod jednog od najpoznatijih talijanskih nogometnih analitičara.

Upravo je Modrićeva izvedba do suza ganula bivšeg talijanskog braniča Danielea Adanija. U svojem popularnom podcastu Viva El Futbol, koji vodi s Antoniom Cassanom i Nicolom Ventolom, Adani je biranim riječima opisao divljenje koje osjeća prema hrvatskom kapetanu. Nazvao ga je "bezvremenskim fenomenom" (fenomeno senza tempo) i "darom s neba" (dono dal cielo). U jednom trenutku, vidno dirnut, uzviknuo je: "Grazie Dio per averci mandato l'alieno", što u prijevodu znači: "Hvala Bogu što nam je poslao izvanzemaljca". Adani je dodao kako se nada da će Modrić igrati barem još dvadeset godina, jer njegova prisutnost na terenu predstavlja privilegij za sve koji istinski vole nogomet.

Ono što je posebno fasciniralo Adanija nije samo pobjednički pogodak, već cjelokupni Modrićev doprinos, uključujući i besprijekornu igru u obrani. Posebno je istaknuo jedan detalj iz 43. minute, kada je Modrić defenzivnom reakcijom spriječio opasnu situaciju, pokazavši radnu etiku i požrtvovnost koja je podsjetila na legendarnog Gennara Gattusa. Adani je izrazio divljenje prema činjenici da Modrić, unatoč svojoj dobi i kreativnoj ulozi, igra s entuzijazmom "dječaka koji postiže svoj prvi profesionalni gol". Takav stav, tvrdi Adani, dokaz je da Modrić ne brani samo boje kluba, već i "ono o čemu je sanjao cijeli život".

Vrhunac Modrićeve magije dogodio se u 85. minuti. Njegovo kretanje za pobjednički pogodak Adani je opisao kao "čin vjere", istaknuvši kako se činilo da Hrvat instinktivno zna gdje će se lopta naći i prije nego što mu ju je suigrač Samuele Ricci vratio. Nakon savršenog duplog pasa, Modrić je elegantno prebacio loptu preko nemoćnog vratara. "Kad Modrić zabije, srce mi preskoči otkucaj, a duša mi se nasmiješi", zaključio je emotivni Adani.