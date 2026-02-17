Naši Portali
MOGLO BI BITI JOŠ ŽEŠĆE

Upozorenje Europi da se mora hitno pripremiti na mogući scenarij: 'Zastrašujuće je, ali izvedivo'

Maša Ilotić Šuvalić
17.02.2026.
u 23:50

U novom izvješću ESABCC-a, koje savjetuje europske dužnosnike, ističe se da kontinent mora računati s globalnim zagrijavanjem od 2,8 do 3,3 °C do kraja stoljeća

Europa već sada plaća visoku cijenu zbog nedostatka pripremljenosti za ekstremne vremenske uvjete, ali prilagodba toplijoj budućnosti ipak je izvediva i dijelom se svodi na zdrav razum, upozorava vodeći nizozemski klimatolog Maarten van Aalst, član Europskog znanstvenog savjetodavnog odbora za klimatske promjene (ESABCC) i direktor Kraljevskog nizozemskog meteorološkog instituta. U novom izvješću ESABCC-a, koje savjetuje europske dužnosnike, ističe se da kontinent mora računati s globalnim zagrijavanjem od 2,8 do 3,3 °C do kraja stoljeća. Trenutačni napori prilagodbe opisani su kao nedovoljni, uglavnom postupni i često prekasni, dok ekstremi poput poplava, vrućina i šumskih požara već nadmašuju očekivanja.

Van Aalst naglašava da je Europa iznenađena vlastitom ranjivošću. "Prije dvadeset godina mislili smo da će najgori problemi biti u siromašnijim zemljama. Danas vidimo da je i sam kontinent slab. Suočavamo se s uvjetima kakve nikad nismo imali", kaže. Posljednjih godina poplave su u njemačkoj dolini Ahr 2021. ubile 134 osobe, a u španjolskoj Valenciji 2024. čak 229 ljudi. Ljetne vrućine svake godine odnose desetke tisuća života, pri čemu se polovica do dvije trećine smrtnih slučajeva pripisuje porastu temperatura uzrokovanom fosilnim gorivima. Prošlogodišnji šumski požari opustošili su više Europe nego ikad zabilježeno, a prošli tjedan Portugal je dobio hitan nalog za izradu planova prilagodbe nakon serije oluja u kojima je poginulo najmanje 16 osoba, piše Guardian.

Stručnjak ističe da je najvažnije izbjeći takvu budućnost. 'Ovo je vrlo problematična budućnost s brzo rastućim rizicima", upozorava van Aalst, koji je bio jedan od autora posljednjih izvješća Međuvladinog panela o klimatskim promjenama.

Izvješće ESABCC-a predlaže da EU uvede obvezne procjene klimatskih rizika, ugradi otpornost na klimu u sve politike i usmjeri znatno više javnih i privatnih sredstava u zaštitne mjere, od boljih sustava ranog upozoravanja do otporne infrastrukture i zelenih rješenja u gradovima. Posebno se preporučuju stres-testovi za scenarije iznad 3 °C zagrijavanja.

Van Aalst zaključuje da je zadatak zastrašujući, ali sasvim izvediv. "Vrijeme istječe, a Europa više ne može čekati da se ekstremi sami smire", naglasio je klimatolog. 
požari poplave klimatska kriza

TH
than
00:35 18.02.2026.

Zaboli danasnje politicare sto ce biti za 100njak godina, ionako to nece dozivjeti. Kao niti njihove ovce/glasace, jer nakon njih - potop. Samo jednog se sjecam. Prije 30ak godina sam cijeli dan mogao provesti na suncu na plazi, na suncu, cak i bez kreme za suncanje. Nisam izgorio. Sada, ako ostanem do 13:00 sav izgorim. Nije da moram biti znanstvenik da zakljucim da se dosta toga promijenilo. A sto se Hrvatske tice, to samo jedno znaci - dovidjenja turizam, pa i poljoprivreda, ako se ovako nastavi.

BE
Berbor
00:09 18.02.2026.

Ovakve gluposti odavno nisam procitao

