Modriću stiže zvijezda u bombastičnom transferu? O ovome se naveliko piše

Nogometnim svijetom odjeknula je vijest o mogućem transferu koji bi mogao spojiti dvojicu velikana modernog nogometa u istom dresu. Son Heung-min, legendarni južnokorejski napadač i donedavna ikona Tottenhama, navodno je na meti talijanskog giganta AC Milana za kratkoročnu posudbu tijekom zimske stanke u američkoj MLS ligi. Ukoliko se ovaj posao realizira, Son bi postao suigrač kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića, koji je dres "Rossonera" zadužio u ljeto 2025. godine. Son je, nakon desetogodišnje ere u Londonu, u kolovozu 2025. prešao u Los Angeles FC za 22 milijuna eura i odmah pokazao svoju klasu, upisavši 12 golova u samo 10 nastupa, čime je svoj novi klub odveo u doigravanje.

Glavni pokretač ove potencijalne selidbe je nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje se održava upravo u Sjedinjenim Američkim Državama. Son, koji će tada imati 33 godine, svjestan je da mu je to vjerojatno posljednja prilika za veliki rezultat na svjetskoj smotri i želi biti u apsolutno vrhunskoj formi. Problem predstavlja duga pauza u MLS-u, koja traje od prosinca do veljače, a ponekad i duže. Takav period neaktivnosti mogao bi negativno utjecati na njegovu natjecateljsku oštrinu, što kapetan Južne Koreje, koji je bio ključan u kvalifikacijama sa sedam golova i tri asistencije, želi izbjeći pod svaku cijenu.

Rješenje se krije u takozvanoj "klauzuli Davida Beckhama". Prije više od 15 godina, engleska ikona je, igrajući za LA Galaxy, iskoristila sličnu mogućnost u svom ugovoru kako bi tijekom zimske pauze u SAD-u dva puta otišla na posudbu upravo u AC Milan. Cilj je bio isti: održati formu i ostati u konkurenciji za englesku reprezentaciju uoči Svjetskog prvenstva 2010. godine. Sada se nagađa da Son Heung-min želi aktivirati identičan mehanizam kako bi ostao u natjecateljskom ritmu na najvišoj europskoj razini. Ovaj presedan čini cijelu priču izuzetno realnom i daje nadu navijačima Milana da bi mogli dobiti nevjerojatno pojačanje.

Talijanski klub ima i vlastite razloge za realizaciju ovog posla. Nakon što im je početkom sezone zbog ozljeda izostao Christian Pulisic, a Rafael Leão se tek nedavno vratio poslije dva mjeseca pauze, napadačka linija "Rossonera" pokazala je određene slabosti. Poznati talijanski nogometni komentator Carlo Pellegatti s oduševljenjem je pozdravio ovu ideju. "Mislim da bi dolazak Sona bio ludnica. On može igrati bilo gdje u napadu, lijevo i desno. On je igrač koji bi upotpunio našu ofenzivu, savršen je. Nadam se da će doći", izjavio je Pellegatti. Sonova svestranost i dokazana kvaliteta predstavljali bi idealno, nisko rizično rješenje za trenera Massimiliana Allegrija.

Iako je cijela priča zasad na razini glasina, a iz LAFC-a su preko menadžera Stevea Cherundola i suigrača Denisa Buange stigle izjave kako ne znaju ništa o posudbi, izvori bliski situaciji potvrđuju da se o zimskoj posudbi ozbiljno razmišljalo. Dok je Sonov potpuni fokus trenutačno na osvajanju MLS kupa sa svojim klubom, nogometna javnost s nestrpljenjem iščekuje siječanj. Mogućnost da Luka Modrić i Son Heung-min zajedno istrče na San Siro, pa makar i na nekoliko mjeseci, ideja je koja uzbuđuje navijače diljem svijeta i koja bi Milanu donijela novu dimenziju u borbi za vrh Serie A.