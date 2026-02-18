Naši Portali
Oštar istup

Ljutiti predsjednik Saveza: Ovo su već treće Zimske olimpijske igre s rezultatima ispod prosjeka

Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
18.02.2026.
u 18:00

Očito je da nešto krivo radimo u pripremi nastupa na najvećim natjecanjima a ja bih laički rekao da je u potpunosti izostala psihološka priprema, ističe Miho Glavić, predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza

Vrlo oštar istup u mikrofon kolege Krešimira Gotlina s Hrvatskog radija imao je Miho Glavić, predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza. Nakon što su u slalomskoj utrci izletjele 16-godišnja Pia Vučinić, a potom i iskusna Leona Popović i nakon što je Zrinka Ljutić osvojila 26. mjesto, predsjedavajući čovjek nacionalne skijaške organizacije je kazao:

- Ne možemo biti zadovoljni ni mi u Savezu, ni vi koji nas pratite ni široka javnost. Ovo se već treće igre s rezultatima ispod prosjeka. Najbolje plasmane ostvario je Filip Zubčić koji je bio 13. u slalomu i 14. u veleslalomu i njemu treba zahvaliti na konstantnosti tijekom njegove karijere. No, očito je da nešto krivo radimo u pripremi najvećih natjecanja a ja bih laički rekao da je u potpunosti izostala psihološka priprema. Da u tom kontekstu neke zemlje pokazuju na velikim natjecanjima bolje rezultate nego u razdobljima između Olimpijskih igara. S druge strane, mi imamo puno bolje rezultate u godinama između Igara a onda nam se dogodi pad na ovim ali i na prethodnim Olimpijskim igrama. Dakle, u tom smislu moramo dosta toga promijeniti.

Glavić će kazati da podrška institucija nije upitna i da ona nije razlog što Hrvatska nema zimsku medalju još od kombinacijskog srebra Ivice Kostelića u Sočiju 2014. .

- Podrška je izvanredna, možda i predobra za rezultate koje smo pokazali. Naročito zahvaljujem Hrvatskom olimpijskom odboru na svom razumijevanju, kao i različitim razinama državne uprave te brojnim kompanijama koje nas podržavaju. Mi smo dužni odgovoriti na tu podršku i vjerujem da ćemo u Savezu naći snage da izgradimo novi naraštaj ali i da podržimo postojeći, prije svega Zrinku i mlade skijaše, da skijanje u Hrvatskoj ne zamre.

Osvrnuo se Miho i na sljemensku problematiku gdje se već nekoliko godina ne održava nekad popularna Snježna kraljica, utrke Svjetskog kupa u slalomu.

- Hendikep je što već tri godine nemamo trening centra na Sljemenu no ja se i unatoč tome nadam brojnosti ljubitelja skijanja ali i djece u klubovima. Nadam se da će roditelji i dalje davati svoju djecu u skijaške klubove iz kojih će izrastati novi skijaši.

Tako je zborio Miho Glavić, neposredno nakon ženske olimpijske slalomske utrke u Cortini. A kako je koristio izraz "mi" to podrazumijeva da kritizira i samog sebe kada govori o pogreškama u koracima. Jer, ipak je on čelni čovjek tog Saveza. 

 


 


 


 

Ključne riječi
Miho Glavić Zimske olimpijske igre Hrvatski skijaški savez Skijanje

