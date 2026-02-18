Hrebak: 'Dajemo 30 dana premijeru da nas resetira, presloži, ili da nas građani preslože'

"HSLS je nekad davno imao kampanju koja se sastojala od dvije rečenice - dosta je, mislim da je ovo pravi trenutak da se kaže dosta. Imali smo Predsjedništvo stranke, dali smo našim partnerima dovoljno vremena i prostora da se sami izvuku iz ove neugodne situacije, ne samo za HSLS nego za društvo, većinu i premijera koji nas sve okuplja. Vidjeli smo kakve su jučer izjave bile, to je vrijeđanje zdravog razuma. Imali smo Predsjedništvo stranke na kojem smo donijeli tri konkretna zaključka: prvi je da je ovo crvena linija koja je prijeđena za nas liberale", rekao je danas na gostovanju na N1 šef HSLS-a Dario Hrebak.

"S HDZ-om smo u koaliciji 10 odličnih godina i radili smo dobro za Hrvatsku. Osiguravali smo Hrvatskoj potrebnu stabilnost. Platili smo ceh političke odgovornosti. Osuđujemo Dabru i prelazak ispod civilizacijskog standarda, veličanje ustaštva. Pokušaj komunikacije Dabre je za otići u osnovnu školu političke komunikacije", rekao je Hrebak. "Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao što je Domovinski rat", rekao je i dodao kako je crta prijeđena.

Dodao je da ovaj stav neće utjecati na odluku o novom ministru. "Donijeli smo odluku da u sljedećih 30 dana dajemo mogućnost premijeru da nas resetira, presloži, čak i ako HSLS-a više ne bude u tom preslagivanju, ili da nas građani preslože sve do okončanja slučaja Dabro. Dabro nije dao nama signal da će se popraviti i da planira drugačije komunicirati u javnosti", naveo je Hrebak.

Kazao je kako ne mogu prijeći preko ovog jer je to supstanca njihova djelovanja te da "ne mogu sjediti za istim stolom s takvim ljudima". Kaže kako neće ići na koalicijske sastanke. "Podržavat ćemo ono što je upisano u programu Vlade RH, očekujemo da se resetiramo i vratimo na tvorničke postavke postavljene na programu Vlade ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je jasnu odluku donio - idućih 30 dana, nakon 31. dana nas više neće biti. Rok kreće od danas", najavio je Hrebak.

Sam Dabro jučer je za RTL naveo kako u stihovima o '"grobnici od zlata" nigdje nije spomenuo Antu Pavelića. Premijer Andrej Plenković komentirao je kako se Dabro treba disciplinirati, ali da se vladajuća koalicija neće se raspasti zbog njegova pjevanja.