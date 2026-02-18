Hrebak: 'Dajemo 30 dana premijeru da nas resetira, presloži, ili da nas građani preslože'

"HSLS je nekad davno imao kampanju koja se sastojala od dvije rečenice - dosta je, mislim da je ovo pravi trenutak da se kaže dosta. Imali smo Predsjedništvo stranke, dali smo našim partnerima dovoljno vremena i prostora da se sami izvuku iz ove neugodne situacije, ne samo za HSLS nego za društvo, većinu i premijera koji nas sve okuplja. Vidjeli smo kakve su jučer izjave bile, to je vrijeđanje zdravog razuma. Imali smo Predsjedništvo stranke na kojem smo donijeli tri konkretna zaključka: prvi je da je ovo crvena linija koja je prijeđena za nas liberale", rekao je danas na gostovanju na N1 šef HSLS-a Dario Hrebak.
"S HDZ-om smo u koaliciji 10 odličnih godina i radili smo dobro za Hrvatsku. Osiguravali smo Hrvatskoj potrebnu stabilnost. Platili smo ceh političke odgovornosti. Osuđujemo Dabru i prelazak ispod civilizacijskog standarda, veličanje ustaštva. Pokušaj komunikacije Dabre je za otići u osnovnu školu političke komunikacije", rekao je Hrebak. "Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao što je Domovinski rat", rekao je i dodao kako je crta prijeđena.
Dodao je da ovaj stav neće utjecati na odluku o novom ministru. "Donijeli smo odluku da u sljedećih 30 dana dajemo mogućnost premijeru da nas resetira, presloži, čak i ako HSLS-a više ne bude u tom preslagivanju, ili da nas građani preslože sve do okončanja slučaja Dabro. Dabro nije dao nama signal da će se popraviti i da planira drugačije komunicirati u javnosti", naveo je Hrebak.
Kazao je kako ne mogu prijeći preko ovog jer je to supstanca njihova djelovanja te da "ne mogu sjediti za istim stolom s takvim ljudima". Kaže kako neće ići na koalicijske sastanke. "Podržavat ćemo ono što je upisano u programu Vlade RH, očekujemo da se resetiramo i vratimo na tvorničke postavke postavljene na programu Vlade ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je jasnu odluku donio - idućih 30 dana, nakon 31. dana nas više neće biti. Rok kreće od danas", najavio je Hrebak.
Sam Dabro jučer je za RTL naveo kako u stihovima o '"grobnici od zlata" nigdje nije spomenuo Antu Pavelića. Premijer Andrej Plenković komentirao je kako se Dabro treba disciplinirati, ali da se vladajuća koalicija neće se raspasti zbog njegova pjevanja.
Što se mali pionir razbahatio! Žalosno bi bilo da je vlast ovisna o ovakvima...