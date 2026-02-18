Naši Portali
ENERGETSKA KRIZA

Mađari naručili: 500.000 tona ruske nafte na putu je prema Omišlju

FILE PHOTO: Fuga Bluemarine crude oil tanker lies at anchor near the terminal Kozmino in Nakhodka Bay
Foto: TATIANA MEEL/REUTERS
Autor
Zoran Vitas
18.02.2026.
u 14:51

Kao novi faktor u cijeloj priči pojavila se Češka kroz koju prolazi jedan mali dio naftovoda Družba

Europska unija je, izgleda, za situaciju oko naftovoda Družba i uvoza ruske nafte odabrala solomonsko rješenje. Nastoji utjecati na Ukrajinu da Družba što prije proradi, odnosno da to bude prije nego Slovačka i Mađarska padnu ispod zaliha dovoljnih za 90 dana opskrbe. Tako ispada iz redovitog briefinga za medije koji je Europska komisija imala u utorak.

Iako su strane kolege uključujući i agenciju Reuters postavljale vrlo konkretna pitanja, upravo poput nas u ponedjeljak, odgovor je uvijek bio isti – postoji zakonski okvir i pravila EU oko izuzeća od sankcija. Da li u slučaju da se situacija produži Hrvatska mora prihvaćati rusku naftu i poslati je prema Mađarskoj kroz Jadranski naftovod, decidiranog odgovora nema.

– Od Mađarske smo jučer (u ponedjeljak, op.a.) dobili obavijest o njihovoj želji da se pozovu na privremeno izuzeće koje im omogućuje da uvoze morskim putem rusku naftu kroz Hrvatsku jer je naftovod Družba izvan funkcije zbog ruskog napada dronom. Za nas je prioritet energetska sigurnost, to je ono na čemu radimo. Ostajemo u doticaju sa svim relevantnim stranama povezanim s tim incidentom i njegovim posljedicama. Spremni smo sazvati izvanredan sastanak kako bismo raspravili mogući učinak poremećaja u opskrbi i mogućim alternativama opskrbe naftom. Energetska sigurnost jest bitna, ali u ovom trenutku nema kratkoročnih rizika po opskrbu gorivom - rekla je Anna-Kaisa Itkonen, glasnogovornica EK za energetiku i klimu, koja je dodala i kako su u kontaktu s Ukrajinom o datumu popravka naftovoda Družba, koliko će se brzo on popraviti.

Uslijedilo je pitanje za Siobhan McGarry, glasnogovornicu EK za pitanja sankcija, trebaju li Hrvatska, Slovačka i Mađarska dozvolu EK za uvoz ruske nafte putem Jadranskog naftovoda i je li takvu dozvolu zatražila bilo koja od tih zemalja.

– Koliko znam, nije bilo takvih traženja - odgovorila je McGarry dok se na to je li uopće potrebna dozvola za uvoz ponovo pozvala na ovih dana više puta citirani članak iz uredbe o sankcijama iz 2022. godine. Kolega s HRT-a u sali bio je još konkretniji i pitao da li bi EK dala takvu dozvolu da je netko zatraži. Ostao je bez odgovora.

Kao novi faktor u cijeloj priči pojavila se Češka kroz koju prolazi jedan mali dio naftovoda Družba. Karol Havliček, njihov potpredsjednik vlade i ministar industrije i trgovine, ponudio je da se kroz taj njihov dio u Slovačku pošalje nafta zapadnog porijekla. No, to bi bila mala količina, za više bi se njihov dio naftovoda morao nadograđivati. Onda su se javili i Rusi gdje je kremaljski glasnogovornik Dmitrij Peskov optužio Ukrajinu za blokiranje naftovoda i energetsku ucjenu Mađarske.

- Naravno, postoji određena količina energetske ucjene od strane Ukrajine prema članici EU Mađarskoj - rekao je Peskov. Rusi su već ranije isticali kako je s naftovodom sve u redu, ali ga je Ukrajina isključila te namjerno izaziva krizu. Zbog vjerovanja u takav scenarij, Mađarska je jučer prekinula izvoz dizelskog goriva u Ukrajinu. To je rekao mađarski ministar vanjski poslova Péter Szijjártó nakon sjednice vlade. Objavio je također kako je MOL već naručio 500.000 tona ruske sirove nafte za pomorski prijevoz, a ako se, kako je rekao, Hrvatska bude pridržavala europskih pravila, nafta bi mogla u Mađarsku stići od sredine ožujka.

Ukrajina Rusija Omišalj naftovod Družba naftovod Hrvatska Mađarska JANAF

Avatar IvanR
IvanR
15:50 18.02.2026.

Majoneza na veliko se danas otpakirava.

Avatar TomišljenTomastević
TomišljenTomastević
15:46 18.02.2026.

Treba to masno naplatiti. Nema jednokratne opskrbe po nižoj cijeni. A ako se napravimo blesavi kao Mađari može se nešto i "pokvariti" kao kod Ukrajinaca 😏 Uglavnom JANAF će zaraditi.

SS
simpatican.simpa
15:37 18.02.2026.

Još jedan uspjeh našeg AP i njegovog ministra gospodarstva koji se grozio Mađarima. Naš AP je otišao u Indiju, gdje ćemo postati strateški partner i u jednoj maloj ulici malo većeg grada.

