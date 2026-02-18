Drama Hrvatice na Olimpijskim igrama: 'Pala je u nesvijest, situacija je bila jako teška'

Mlada, 16-godišnja hrvatska predstavnica u skijanju na Zimskim Olimpijskim igrama, Pia Vučinić, nije uspjela završiti prvu vožnju olimpijskog slaloma u Cortini. Vučinić je startala s brojem 74, a ovo joj je bilo drugo odustajanje na ovim Igrama, nakon što nije završila niti prvu vožnju u veleslalomu.

No, ono što se događalo u utorak, dan uoči nastupa, Pia svakako nije očekivala. Naime, bila je izabrana za davanje uzorka zbog doping-kontrole. Standardna je to procedura na velikim natjecanjima, a njoj se uz one najbolje skijašice podvrgavaju i neke nasumično odabrane. Tako je među njima bila i Pia, za koju je ovo iskustvo bilo posebno teško.

Kako je u izjavi za HRT otkrio Vedran Pavlek, direktor Hrvatskog skijaškog saveza, Pia Vučinić je na vađenju krvi prilikom doping-kontrole pala u nesvijest.

- Pia nije razočarala u veleslalomu, dapače bila je jako dobra. Ona je ovdje došla da bi skupljala iskustvo, žao mi je da nije vozila i drugu vožnju veleslaloma. Nažalost, jučer je imala jednu tešku situaciju. Došla joj je doping-kontrola, vadili su krv, od toga je pala u nesvijest. Nezgodna situacija zbog koje je izgubila trening. Za nju je ovo ogromno iskustvo, sad će joj na svakom sljedećem velikom natjecanju biti lakše - rekao je Pavlek.

Pia Vučinić sada je dobro, njeno stanje se popravilo, s nestrpljenjem iščekujemo iduće skijaške podvige mlade 16-godišnjakinje.