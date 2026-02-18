Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MJESEC IZ NOĆNE MORE

Lindsey Vonn pogodila nova tragedija, samo dan nakon pada ostala je bez voljenog člana obitelji

U.S. skier Lindsey Vonn lies in a hospital bed, after she crashed during the Women's Downhill, in Treviso
@lindseyvonn via Instagram/REUTE
VL
Autor
Karlo Koret
18.02.2026.
u 16:43

Znam da je gore s Lucy i Bearom i mojom mamom i bakama i djedovima te s toliko ljudi koje sam izgubila u posljednjih nekoliko godina

Veljača 2026. vjerojatno je najteži mjesec u životu legendarne skijašice Lindsey Vonn. 41-godišnjakinja planirala se po drugi puta oprostiti od profesionalnog skijanja nakon nastupa u spustu i superveleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama, no njen olimpijski san prekinut je već na utrci spusta.

Vonn je doživjela težak pad tijekom utrke, završila je u bolnici s lomom noge te odradila već četiri operacije, a čini se kako ju čeka i peta. Kao da to nije dovoljno, skijašica je na društvenim mrežama objavila kako je u tom periodu ostala i bez svog voljenog psa Lea. Da stvar bude još gora, Leo je uginuo devetog veljače - dan nakon Lindseyinog pada.

Svi se pitaju zašto raskopčava kombinezon: Taj potez vrijedan je milijun dolara

- Ovo je bilo nevjerojatno teških nekoliko dana. Vjerojatno najteži u mom životu. Još se nisam pomirila s tim da ga više nema...  Nedavno mu je dijagnosticiran rak pluća (prije godinu i pol preživio je limfom), ali sada ga je srce izdalo. Bio je u bolovima i tijelo više nije moglo pratiti njegov snažan um.

Dok sam ležala u bolničkom krevetu dan nakon nesreće, oprostili smo se od mog velikog dečka. Izgubila sam toliko toga što mi je značilo u tako kratkom vremenu. Ne mogu vjerovati. Moj dečko je bio uz mene od moje druge ozljede prednjeg križnog ligamenta, kada mi je bio najpotrebniji.

Držao me je na kauču dok sam gledala Olimpijske igre u Sočiju. Podigao me je kada sam bila na podu. Ležao je pored mene i grlio me, uvijek me čineći da se osjećam sigurno i voljeno. Toliko smo toga prošli zajedno u 13 godina.

Proći će neko vrijeme prije nego što emocionalno obradim stvari, ali znam da će uvijek biti uz mene. Znam da je gore s Lucy i Bearom i mojom mamom i bakama i djedovima te s toliko ljudi koje sam izgubila u posljednjih nekoliko godina. I tješim se znajući da više ne pati -napisala je četverostruka pobjednica Svjetskog kupa na Instagramu.


Ključne riječi
tragedija pas Lindsey Vonn

Komentara 3

Pogledaj Sve
PO
Poletarac101
17:28 18.02.2026.

Kad komarac u njezinoj kući izgubi nogu ili nedo bog strada nemojte zaboravit napisat jednu divnu retrospektivu kao i ovu👏👏👏

IV
ivananda108
17:15 18.02.2026.

Imao sam osjećaj da je pas.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!