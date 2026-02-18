Lindsey Vonn pogodila nova tragedija, samo dan nakon pada ostala je bez voljenog člana obitelji

Veljača 2026. vjerojatno je najteži mjesec u životu legendarne skijašice Lindsey Vonn. 41-godišnjakinja planirala se po drugi puta oprostiti od profesionalnog skijanja nakon nastupa u spustu i superveleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama, no njen olimpijski san prekinut je već na utrci spusta.

Vonn je doživjela težak pad tijekom utrke, završila je u bolnici s lomom noge te odradila već četiri operacije, a čini se kako ju čeka i peta. Kao da to nije dovoljno, skijašica je na društvenim mrežama objavila kako je u tom periodu ostala i bez svog voljenog psa Lea. Da stvar bude još gora, Leo je uginuo devetog veljače - dan nakon Lindseyinog pada.

- Ovo je bilo nevjerojatno teških nekoliko dana. Vjerojatno najteži u mom životu. Još se nisam pomirila s tim da ga više nema... Nedavno mu je dijagnosticiran rak pluća (prije godinu i pol preživio je limfom), ali sada ga je srce izdalo. Bio je u bolovima i tijelo više nije moglo pratiti njegov snažan um.

Dok sam ležala u bolničkom krevetu dan nakon nesreće, oprostili smo se od mog velikog dečka. Izgubila sam toliko toga što mi je značilo u tako kratkom vremenu. Ne mogu vjerovati. Moj dečko je bio uz mene od moje druge ozljede prednjeg križnog ligamenta, kada mi je bio najpotrebniji.

Držao me je na kauču dok sam gledala Olimpijske igre u Sočiju. Podigao me je kada sam bila na podu. Ležao je pored mene i grlio me, uvijek me čineći da se osjećam sigurno i voljeno. Toliko smo toga prošli zajedno u 13 godina.

Proći će neko vrijeme prije nego što emocionalno obradim stvari, ali znam da će uvijek biti uz mene. Znam da je gore s Lucy i Bearom i mojom mamom i bakama i djedovima te s toliko ljudi koje sam izgubila u posljednjih nekoliko godina. I tješim se znajući da više ne pati -napisala je četverostruka pobjednica Svjetskog kupa na Instagramu.



